Rescatan a una yegua atrapada en la pasarela peatonal de La Penilla - 112 CANTABRIA

SANTANDER 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado este sábado a una yegua que había metido una pata en un hueco de la pasarela peatonal sobre el río Pisueña en la localidad de La Penilla, en Santa María de Cayón.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado hasta el lugar a los efectivos autonómicos que han conseguido liberar al animal, según ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.

Por otro lado, bomberos del parque de Reinosa han intervenido en la retirada de una visera de nieve del tejado de un edificio de la capital campurriana.