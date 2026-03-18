La residencia de mayores de Solares tendrá 20 nuevas plazas concertadas, 70 en total

Consejera de Inclusión Social en residencia de mayores de Solares - GOBIERNO

SOLARES 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La residencia de Solares, en Medio Cudeyo, tendrá 20 nuevas plazas concertadas para personas mayores, con las que el Gobierno de Cantabria amplía a 70 el total en este centro, que abrió hace casi dos años.

Esta medida responde al compromiso del Ejecutivo regional de concertar hasta 200 nuevas plazas en el conjunto de la comunidad autónoma para avanzar en el objetivo "de seguir reforzando la red pública de atención y reducir listas de espera".

Se persigue así que el sistema de cuidados sea "más accesible, más ágil y más humano, a la altura de lo que nuestros mayores y sus familias merecen", según ha destacado este miércoles la consejera de Inclusión Social y Familias, Begoña Gómez del Río, al anunciar las 20 nuevas plazas durante una visita a la residencia de Solares.

Allí ha considerado esta ampliación como "un paso muy importante para seguir ampliando la capacidad de atención en esta zona y ofrecer más oportunidades a las personas que necesitan cuidados de calidad".

Además, ha enmarcado esta medida en el trabajo que viene desarrollando el Gobierno autonómico esta legislatura "para fortalecer el sistema de atención a la dependencia de Cantabria con más plazas, más inversión y una clara vocación de servicio público".

RESIDENCIA SOLARES

Tras el recorrido por instalaciones del centro, Gómez del Río ha puesto en valor el papel de los profesionales y su dedicación diaria "para garantizar a los residentes una atención digna y de calidad".

En este sentido, ha indicado que la residencia de Solares "se ha consolidado como un recurso esencial dentro de la red de atención a nuestros mayores".

El centro se estructura en cinco unidades de convivencia con capacidad para grupos de entre 14 y 21 residentes, donde hacen su vida diaria, actividades recreativas y terapéuticas. También cuenta con zonas comunes como el gimnasio, sala de visitas y jardín.