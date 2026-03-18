Detenido un hombre por malos tratos a su pareja y otro por amenazas graves a su madre

SANTOÑA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Santoña ha detenido a dos hombres, a uno por un supuesto delito de malos tratos habituales hacia su pareja sentimental, y a otro por amenazas graves en el ámbito doméstico, dirigidas a su madre.
Este último arresto se ha producido en colaboración con agentes de la Guardia Civil y ambas actuación forman parte de los últimos servicios del Cuerpo municipal, ha informado este miércoles el Ayuntamiento en un comunicado.