Detenido un hombre por malos tratos a su pareja y otro por amenazas graves a su madre

Archivo - Policía Local de Santoña.
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 18 marzo 2026 16:33
SANTOÑA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santoña ha detenido a dos hombres, a uno por un supuesto delito de malos tratos habituales hacia su pareja sentimental, y a otro por amenazas graves en el ámbito doméstico, dirigidas a su madre.

Este último arresto se ha producido en colaboración con agentes de la Guardia Civil y ambas actuación forman parte de los últimos servicios del Cuerpo municipal, ha informado este miércoles el Ayuntamiento en un comunicado.

Últimas noticias sobre estos temas

