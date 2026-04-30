Responsables académicos europeos exploran en la UC nuevas titulaciones conjuntas y proyectos de investigación - UC

SANTANDER 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha reunido esta semana a representantes académicos de varias universidades europeas en el primer workshop temático de la alianza European University for Customised Education (EUNICE) dedicado a las ciencias económicas y empresariales. El encuentro ha servido para definir líneas concretas de colaboración en docencia e investigación en estas áreas con el fin de consolidar el espacio universitario europeo que impulsa esta alianza.

Durante dos jornadas, equipos decanales y profesorado de siete de las diez universidades del consorcio han analizado propuestas de titulaciones conjuntas internacionales, entre ellas la posible ampliación de un máster en ecoturismo desarrollado de forma piloto por la UC junto a otras socias europeas.

También se han abordado mecanismos de cooperación docente como microcredenciales, cursos virtuales o programas intensivos combinados (BIP), alineados con experiencias previas ya activas en EUNICE, ha informado la UC.

Según el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UC, Jesús Collado, este workshop responde a la necesidad de establecer un contacto más directo entre facultades del ámbito económico, una conexión que ya está dando resultados concretos, como la exploración de dobles grados internacionales o nuevos programas de máster conjuntos, ha dicho. Además, ha destacado la alta participación, con siete universidades implicadas, lo que evidencia "el interés y el potencial de colaboración real dentro de la alianza".

En la apertura del encuentro, la rectora de la UC, Conchi López, ha subrayado el papel de estas reuniones como puente hacia una colaboración más operativa entre instituciones. "Este workshop supone un punto de partida de una nueva forma de relacionarnos dentro de la alianza EUNICE, reuniendo a especialistas de distintos países para generar proyectos más enfocados, tanto en titulaciones conjuntas como en innovación docente".

La cita, celebrada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ha reunido presencialmente a docentes e investigadores del Instituto Politécnico de Viseu (Portugal), Universidad de Mons (Bélgica), Universidad de Vaasa (Finlandia), Universidad Politécnica de Hauts-de-France (Francia) y Universidad de Catania (Italia), con participación en línea de representantes de la Universidad de Karlstad (Suecia).

Para los participantes internacionales, el encuentro ha permitido avanzar hacia una mayor concreción de la colaboración. El coordinador de Erasmus e Internacionalización de la Universidad de Catania, Gianpiero Torrisi, ha valorado el workshop como "muy productivo", ya que ha facilitado comprender mejor la estructura y las oportunidades de cada universidad y ha ayudado a perfilar ideas de futuro.

Entre ellas, ha destacado la posibilidad de desarrollar titulaciones conjuntas que combinen economía tradicional con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, una propuesta que, a su juicio, aportaría un valor añadido clave para los estudiantes y su empleabilidad.

En la misma línea, la decana de la Facultad de Economía y Gestión de la Universidad de Mons, Chantal Scubeau, ha incidido en la importancia del encuentro presencial. "Es la primera vez que tenemos la oportunidad de conocernos realmente, y eso es fundamental para construir proyectos sólidos".

El perfil de los asistentes ha permitido avanzar en la definición de acciones a corto y medio plazo en áreas prioritarias como los modelos de movilidad, el reconocimiento académico, las titulaciones transnacionales, los itinerarios formativos compartidos o la cooperación científica. Asimismo, se han planteado nuevas fórmulas de colaboración que refuercen la conexión entre universidades y favorezcan un ecosistema académico europeo más integrado y dinámico.