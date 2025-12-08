Sin retenciones en las carreteras cántabras en la vuelta del puente de diciembre

Archivo - Autovía A-67 - MINISTERIO - Archivo

SANTANDER 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras cántabras no han registrado retenciones relevantes este lunes, día en que concluye el puente de diciembre, según datos de la Dirección General de Tráfico actualizados hasta las 21.30 horas.

La DGT puso en marcha este viernes, día 5, a partir de las 15.00 horas, hasta la medianoche del lunes 8 el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico con motivo del puente de la Constitución-Inmaculada, durante el cual se preveían 143.000 desplazamientos por las principales vías de comunicación de Cantabria.

Ante este aumento de desplazamientos, la Guardia Civil de Tráfico pondrá en marcha un dispositivo especial para garantizar la seguridad y fluidez en las carreteras, con hasta 180 agentes desplegados en las carreteras cántabras.

A nivel nacional, estaban previstos 5,7 millones de movimientos, con un incremento notable en vías hacia segundas residencias, zonas turísticas y municipios con tradición navideña.