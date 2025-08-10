Retiradas 620 toneladas de algas invasoras en las playas de Noja, 420 en un día

Retiradas más de 200 toneladas de algas invasoras en las playas de Noja - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha retirado 420 toneladas de algas invasoras en las playas de Noja en las últimas 24 horas. En total, se han recogido 620 toneladas desde el viernes por la tarde, cuando se inició un dispositivo especial ante la masiva aparición de esta especie asiática, que llegó a cubrir la orilla de todos los arenales del municipio.

El dispositivo habilitado por el Ejecutivo regional, a través de un contrato de emergencia con la empresa Ascan, ha contado con cinco tractores, cuatro palas mixtas, tres camiones y trece operarios.

Las algas ('rugulopteryx okamurae') siguen llegando a las playas nojeñas, por lo que se continuará trabajando y seguirán las labores de retirada en los próximos días, ha informado el Gobierno autonómico, que desplegó el pasado día 8 el dispostivo de emergencia y recogió en las primeras horas 200 toneladas de algas.

Los trabajos continuaron en la tarde noche del sábado con el fin de que este domingo la situación de las playas fuera "adecuada" y los usuarios pudieran disfrutar de las mismas "de forma óptima".

La primera noche, trabajaron sobre el terreno tres tractores con remolque, dos camiones, tres palas mixtas y diez operarios, medios a los que se sumaron más el sábado (como dos tractores con remolque). El dispostivo se ha mantenido toda vez que las mareas siguen sacando algas a las playas de forma continuada.

Las consejerías de Medio Ambiente y Pesca se reunieron el viernes con el Ayuntamiento tras su petición de ayuda para coordinar los trabajos de limpieza de las playas afectadas. Comenzaron por el arenal de Ris por la "ingente" cantidad de algas, que afectaban también a Trengandín, Helgueras y Pineda.

Este lunes, 11 de agosto, el Ejecutivo y el Consistorio remitirán un escrito al Ministerio para la Transición Ecológica para exigir que "dé un paso al frente y afronte sus competencias y responsabilidades": "Costas no puede ser un organismo que sólo sirva para decir que no a todo"".