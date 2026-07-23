Se retoman los Cercanías tras nueve horas de supresiones y demoras por una avería en Santander

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El fallo eléctrico de Adif ha afectado a la circulación de trenes de Renfe desde las seis de la mañana hasta pasadas las tres de la tarde SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de las dos líneas de Cercanías Cantabria afectadas por una avería en la infraestructura de Santander este jueves se han retomado sobre las tres y veinte de la tarde, tras nueve horas de supresiones de trenes y demoras en la circulación de otros.

El fallo, de Adif y que ha afectado al suministro eléctrico, se produjo a primera hora de la mañana, en torno a las 6.20, y repercutió en las líneas C2 y C3, que conectan la capital cántabra con Cabezón de la Sal y Liérganes.

En esta última y desde el pasado mes de noviembre hay transbordos de viajeros por carretera, hasta El Astillero, por las obras de duplicación de la vía.

Y en la línea C3, que conecta Santander con Reinosa, esta jornada también se han registrado incidencias que han incidido en el horario habitual de los servicios, según ha informado Renfe en un canal de comunicación con los pasajeros.

Fuentes del administrador ferroviario han indicado a través de esa vía y también a Europa Press que el servicio se ha retomado pasadas las tres de la tarde, pero han apuntado que la recuperación es progresiva y puede haber servicios afectados con retrasos e incluso supresiones.

Esto último es lo que ha ocurrido precisamente con los trenes que tenían la salida programa a las 15.56 horas de Santander a Torrelavega, a las 16.10 de Puente San Miguel a Santander o a las 16.33 horas de Torrelavega a Santander, que no han circulado por "reajustes del servicio", ha explicado Renfe.

Fuentes de la compañía han indicado a esta agencia que no disponen de datos sobre los trenes suprimidos o retrasados ni tampoco de viajeros afectados por esta incidencia, relacionada con una falta de tensión que se venía produciendo desde esta pasada madrugada y que hacía que la electricidad no llegase a los sistemas.

El fallo ha tenido consecuencias sobre los servicios desde primera del día, cuando muchos usuarios se desplazan en tren a su trabajo, y se ha prolongado durante toda la mañana y parte de la tarde.