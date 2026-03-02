Se retrasa a este martes la apertura de la costera de la anchoa

Archivo - Barcos amarrados en el puerto de Santoña - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La costera del bocarte -del que se elabora la anchoa- y que iba a comenzar este lunes ha retrasado un día su inicio, hasta el martes 3 de marzo, según han informado los pescadores a Europa Press.

La demora del arranque, y que está a falta de confirmación por escrito, se debe a una alegación al borrador de la resolución por la que se inicia la campaña, contraria a la reducción del periodo de alegaciones, al entender que era "manifiestamente insuficiente" y no permite una "participación efectiva" del sector.

El plazo se estableció tras la reunión que el viernes mantuvieron representantes de los pescadores del Cantábrico con la Secretaría General de Pesca a las 12.00 horas en Madrid, y las alegaciones al borrador -que responde al nuevo modelo de gestión para abrir la campaña- podían presentarse hasta las 18.00 horas.

Ante esa alegación contraria, el Ministerio amplió el periodo para poder recibirlas hasta las 18.00 horas de este lunes y, en consecuencia, pospuso la fecha de apertura de la pesquería a este martes.

Así se lo comunicaron por teléfono desde el Ministerio a los pescadores, que tienen que recibir la resolución -no el borrador- y firmada para poder iniciar la costera, prevista ahora para que empiece a las 00.00 horas del 3 de marzo.

Los pescadores cántabros recibieron "con sorpresa" el anuncio de apertura de la pesquería de la anchoa para esta semana, pues creían que se iba a demorar más tiempo, como sucedió el año anterior.

En cualquier caso, esperan una "buena" costera, aunque todavía desconocen la cuota concreta de capturas de bocarte asignada a esta región, cifra que se determinará en una nueva resolución.

La campaña se prolongará hasta el 30 de noviembre y el objetivo de la flota es agotar el TAC (total admisible de capturas) que se establezca, al igual que el pasado ejercicio.

En toda España se ha incrementado, hasta las 30.485 toneladas, frente a las 28.611 de 2025, lo que supone un aumento del 7,8 por ciento.

En total, 30 barcos de la región saldrán a faenar con el objetivo de sacar el "máximo rendimiento" a la anchoa en la campaña de este 2026.