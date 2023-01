Revilla aboga por cambiar la ley electoral para que los españoles puedan votar a un presidente

Cree que Feijóo propone que gobierne la lista más votada "porque le viene bien, pero cuando han estado gobernando no lo cambiaban"



SANTANDER, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha abogado por cambiar la ley electoral para que los españoles puedan votar a un candidato de presidente. "Lo importante sería en España que la elección a presidente fuera circunscripción electoral única, como en la mayoría de los países del mundo", ha dicho.

Para Revilla, "más importante" que la propuesta del líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, de que gobierne la lista más votada sería "cambiar la ley electoral para que en España cuando se elige un presidente, como ocurre en Francia y en otros países, cada español pudiera votar a un candidato de presidente".

"Una elección democrática de verdad sería que en España la votación fuese circunscripción electoral única para elegir presidente y que los que se presenten puedan tener el voto de todos los españoles", ha valorado el jefe del Ejecutivo autonómico este miércoles a preguntas de la prensa.

Así, Revilla ha puesto como ejemplo la hipótesis de que si él se quisiera presentar a la Presidencia de España "por qué no me pueden votar a mí los andaluces, los catalanes, los vascos...", aunque ha apuntado que "es una hipótesis, yo ya no estoy en edad de eso".

A su juicio, este planteamiento es "más justo" que el de Feijóo, "que lo hace porque le viene bien, pero cuando han estado gobernando pues no lo cambiaban". "Depende, en política siempre se defiende algo que en esa coyuntura pueda venir bien a un partido", ha añadido.

"La gente no entiende que si alguien va a la Presencia de España no te pueden votar más que en tu territorio a diputado. Es una elección indirecta, no es demasiado democrática, lo justo sería que a un candidato a la Presidencia de España le voten todos", ha sentenciado.

Revilla ha hecho estas declaraciones tras el encuentro con los representantes de los alumnos y los profesores del Centro Integrado de Formación Profesional Nº 1 de Santander que han participado en el Rally Dakar con un coche preparado en Cantabria.