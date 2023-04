Revilla confía en que el PRC ganará las elecciones "a pesar de estos cuatro años tremendos"

Destaca que están ya en marcha "muchísimas obras" con las que Cantabria tendrá "un futuro extraordinario"



VALDÁLIGA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria y candidato a la reelección, Miguel Ángel Revilla, es "optimista" y confía en que su partido, el PRC, ganará "una vez más" las elecciones "a pesar de estos cuatro años tremendos" de legislatura en los que "nos ha caído de todo".

"Si se ponen a inventar situaciones complicadas, todas han venido en estos cuatro años. Salías de una y entrabas en otra", ha dicho Revilla este lunes a preguntas de la prensa por la campaña que afronta su formación de cara las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

En este sentido, el candidato regionalista a la Presidencia de Cantabria ha asegurado que no hace "nada distinto" a lo habitual, más allá de presentar las candidaturas que concurren a las alcaldías de los municipios.

"Las campañas para mí son hacer lo mismo que hago todos los días". "Me levanto a las 8.00, me voy a las 22.00 a casa, recorro Cantabria de punta a punta; pero eso no lo hago en campaña electoral, lo hago todos los días del año", ha sentenciado en declaraciones a los medios durante su visita a los trabajos en la carretera de acceso a El Soplao, en Valdáliga.

También ha repetido que la aspiración del PRC es "ganar" las elecciones y confía en que lo hará porque, a pesar de las dificultades de esta legislatura que termina, cree que "la gente valora que hemos puesto a Cantabria en el mapa y que esto es una región que tiene un futuro extraordinario".

"UN SALTO ADELANTE" PARA CANTABRIA

En este sentido, ha repasado los proyectos en marcha y ha dicho que hay "un horizonte de muchísimas obras" con las que la comunidad tiene "un futuro extraordinario". "Cantabria va a dar un salto adelante con todos los proyectos que ahora están comenzando", ha vaticinado.

Así, ha destacado que "hemos recibido mucho dinero" de la Unión Europea y logrado que el Gobierno de España "nos pague todo lo que nos debía", ya que se ha cobrado la deuda íntegra de Valdecilla y el IVA pendiente de 2017, además de que este Ejecutivo ha impulsado obras que el Estado tenía comprometidas con la comunidad como el AVE, el polígono de La Pasiega o el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC).

"Yo no me puedo quejar", ha reconocido Revilla, que considera que con los proyectos que ya se han puesto en marcha ahora "es el momento de empezar a ver obras" después de "tantos y tantos hablando de promesas" pero en los que "no pagaba nadie ni hacía nadie nada. Ahora ya sí", ha apostillado.

Así, ha instado a visualizar la comunidad "en un horizonte de cuatro años o cuatro años y medio", cuando "tengamos ese AVE con Madrid" y se trabaje en el tren entre Santander y Bilbao, para el que ha recordado que Cantabria cuenta con el apoyo del Gobierno central y del Gobierno Vasco.