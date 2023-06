Revilla cree que si hay un pacto PP-Vox nacional "se extenderá a todas las comunidades"

Intuye que el acuerdo alcanzado entre el PRC y el PP en Cantabria va a ser "temporal"



SANTANDER, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria en funciones, Miguel Ángel Revilla (PRC), cree que si hay un pacto entre el Partido Popular y Vox a nivel nacional tras las elecciones generales del 23 de julio "se extenderá a todas las comunidades autónomas".

"El señor Feijóo llamará a todas las autonomías para que haya una concordancia entre lo que es coaliciones a nivel de gobierno. Es más, yo creo que el señor Abascal lo exigirá y todo va a depender de que los números cuadren para esa mayoría o no cuadren", ha señalado Revilla este martes a preguntas de la prensa.

En cuanto a la reunión celebrada este lunes entre el PP y Vox en Cantabria, en la que los 'populares' han ofrecido un acuerdo a Vox para garantizar la investidura de María José Sáenz de Buruaga, Revilla ha señalado que esto no afecta "en absoluto" al alcanzado entre el PRC y el PP, para abstenerse y permitir que los 'populares' gobiernen en solitario.

No obstante, Revilla intuye que este acuerdo entre los regionalistas y los 'populares' en la región va a ser "temporal", dado que cree que si el resultado de las elecciones generales del 23 de julio dan la posibilidad de un pacto PP-Vox "eso va a ser una realidad".

"Probablemente estemos ante algo que tenga un efecto temporal, pero si el señor Feijóo necesita los votos de Vox seguro que van a hacer un pacto y eso obligará a extenderlo al resto de las comunidades", ha reiterado.

Revilla ha indicado que en la región el PRC ha parado "temporalmente" ese pacto, cree que "es bueno" que gobierne solo el PP y espera "que dure", si bien teme que después de las elecciones, con el resultado que las encuestas están marcando, "habrá un pacto de PP y Vox a nivel nacional, lo cual implicará que en aquellas autonomías donde no se ha llegado al acuerdo se acabe llegando", ha insistido.

Ha recordado que los regionalistas ofrecieron a los 'populares' la posibilidad de abstenerse para que gobiernen solos a cambio de un documento "muy genérico" que dice que no entren a gobernar "partidos antiautonomistas como Vox", se respeten todas las adjudicaciones que están en marcha y se sigan reivindicando ante Madrid proyectos "bien encarrilados" como el AVE y se apoye a los ayuntamientos "sin discriminación de color político".

Así, ha subrayado la intención del PRC de intentar "por todos los medios" que no se llegara a fraguar un pacto entre PP y Vox, al entender que "supondría una involución en España muy importante", especialmente para el fomento de la identidad cántabra y la autonomía, que "ha sido la lucha de nuestra vida"; así como otros temas como la violencia de género o la eutanasia, en los que discrepan "profundamente", por lo que cree que una coalición del PP y Vox sería "negativa" para los intereses de Cantabria y de toda España.

En su opinión, la postura del PRC es "una buena lección a nivel nacional", en cuanto a cumplir a la hora de hacer los pactos con lo que se dice en campaña electoral.

"Todavía está en el subconsciente de la gente el tema de lo que consideran una traición o una mentira que Pedro Sánchez dijo cuando anunció que iba a gobernar solo y luego por la noche se abalanzó a una serie de partidos que muy hábilmente la derecha española ha utilizado en su beneficio", ha añadido.

Cuestionado sobre si puede afectar a los 'populares' en las elecciones generales la polémica en torno a la violencia de género en las negociaciones entre el PP y Vox en comunidades como Valencia, Revilla cree que "algo sí se movilizará".

A su juicio, Feijóo "no estará muy cómodo con esta situación", dado que "es un hombre de derechas, pero un hombre sensato". "Se hará ese pacto que es inevitable, si es que no se saca mayoría absoluta por parte del PP, que lo veo casi imposible", y si necesita a Vox "habrá un pacto, pero pronto, no se va a tardar mucho tiempo", ha sentenciado.

Revilla ha hecho estas declaraciones tras recibir al alumnado de los CEIP Ramón y Cajal y Leonardo Torres Quevedo, ganadores del SuperReto Digicraft y de los EduGames, en el Gobierno.