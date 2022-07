Revilla destaca la contribución de ADIC a la autonomía de Cantabria en la entrega del título de Merino Mayor

Esta asociación, nacida en 1976, ha sido homenajeada esta tarde por el Ayuntamiento de Reocín con motivo de las Instituciones

REOCÍN, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha destacado la especial contribución al proceso autonómico de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC) en el transcurso del acto de entrega a esta organización del título de Merino Mayor de los Nueve Valles 2022, distinción concedida por el Ayuntamiento de Reocín con motivo de la celebración, el próximo 28 de julio, del Día de las Instituciones.

En su intervención en el acto, Revilla ha defendido que la autonomía de Cantabria, que este año conmemora su 40 aniversario (1982-2022), no se entendería sin la aparición en 1976 de ADIC, asociación que él mismo creó junto a otras personas, y de la que fue su primer presidente.

"Todo empezó con ADIC, sin esta asociación no habría nada de Cantabria", ha remarcado el presidente regional, quien ha resaltado el papel que ha desempeñado la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria en la lucha por reivindicar la realidad de una región que, según ha dicho, "no quiere presumir de su gran historia, sino sólo reivindicar la identidad de un territorio pequeño pero abierto a todos, que no se enfrenta a nadie, sino que colabora para hacer más grande a una nación como es España".

Revilla ha abogado por otorgar a ADIC "el papel protagonista" que ha tenido ADIC en algo que, según ha dicho, es "ya irreversible por los siglos de los siglos", como es el nombre de Cantabria. "Nunca vamos a perder el nombre de Cantabria, una región que tiene tanta o más historia que ninguna del resto de comunidades autónomas que existen en España", ha dicho el regionalista, según ha informado en un comunicado el Gobierno.

Además, ha defendido la celebración de actos y eventos reivindicativos de la historia de Cantabria que sirvan para promover las tradiciones y el sentimiento identitario de los cántabros.

El homenaje ha tenido lugar en la Casa de Juntas de Puente San Miguel, donde Miguel Ángel Revilla ha estado acompañado por los consejeros de Presidencia, Paula Fernández, y de Turismo, Javier Marcano; el alcalde de Reocín, Pablo Diestro; otros miembros de la Corporación local; el escribano del Real Valle de Reocín, Saturnino Hoyos, y, en representación de ADIC, Diego Pedrajo, miembro de la junta directiva, que ha sido el encargado de recoger la distinción.

Diestro, que también es el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), ha señalado que el otorgamiento de este título a ADIC es "más que merecido" por su papel a la hora de transmitir de generación en generación y por todos los municipios de Cantabria el sentimiento de ser cántabro, por lo que ha expresado el compromiso de la Federación de seguir apoyando la labor de este colectivo.

Finalmente, Diego Pedrajo ha agradecido en nombre del colectivo el otorgamiento de la distinción, "uno de los máximos honores de Cantabria" y ha pedido un esfuerzo "aún mayor" a las instituciones públicas para mantener viva la identidad de Cantabria mediante la conservación del patrimonio inmaterial tradicional de la región, "que se pierde y olvida cada vez que fallecen nuestros mayores".

El título de Merino Mayor de los Nueve Valles, que el Ayuntamiento de Reocín otorga todos los años en vísperas del Día de las Instituciones, tiene por objeto reconocer a aquellas personas o entidades públicas o privadas que destacan en la defensa de las virtudes y tradiciones de Cantabria.

La condecoración es una insignia de la Casa de Juntas grabada en oro y conlleva la entrega simbólica de las llaves del arcón donde se custodiaban las actas de las reuniones de la Provincia de los Nueve Valles de las Asturias de Santillana, embrión de lo que posteriormente, en 1778, se denominó como Provincia de Cantabria.

Además, el Merino Mayor intervendrá en los actos oficiales del día 28 de julio junto al resto de representantes institucionales.