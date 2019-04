Revilla dice que "no votar" al PRC en las generales "es voto inútil y tirado"

Publicado 01/04/2019 18:04:31 CET

Porque los representantes de los partidos nacionales "no van a decir nada" de Cantabria

SANTANDER, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PRC y candidato a la Presidencia de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha advertido hoy que "no votar al PRC es un voto inútil y tirado" porque los representantes de

los partidos nacionales "no van a decir nada" de Cantabria, por lo que, en su opinión, "no hacen falta para nada".

Revilla se ha pronunciado en estos términos durante la presentación de los candidatos regionalistas en los municipios de Camaleño, Óscar Casares; Vega de Liébana, Gregorio Alonso; Potes, Manuel Bahillo; Cabezón de Liébana, José Redondo; Pesaguero, Rubén Vendejo; Cillorigo de Liébana, Santos Seña; y Tresviso, Santa López.

El líder regionalista ha incidido en que los cántabros "nos jugamos mucho" el 28 de abril, fecha que "es clave, más importante", a su juicio, que la del 26 de mayo. "Que esté Mazón -el candidato del PRC- en Madrid, que no ha ocurrido nunca, es fundamental" porque, ha recordado, "en este país no se vota presidente sino a diputados", en el caso de Cantabria a cinco diputados y cuatro senadores.

Al hilo, ha subrayado que, hasta ahora, estos representantes de los cántabros "no han pronunciado la palabra Cantabria en la vida. Hay que tener papo. Mudos. No hacen falta para nada", ha sostenido.

"Alguien piensa que Movellán (PP) o Rubén (Ciudadanos) van a defender lo que no diga Casado o Rivera", se ha preguntado. Por eso, ha apuntado que "es necesario que el PRC tenga representación en Madrid, por primera vez".

Para ello, ha vuelto a apelar al "puerta a puerta", "casa a casa" para "explicar" y "convencer" a los ciudadanos que el voto útil es el de los regionalistas. "Cuando ahora dicen lo del voto útil, no. No votar al PRC es voto inútil, inútil total. Porque no van a decir nada de Cantabria, para qué les queremos. Es un voto tirado, da igual. Voto inútil", ha zanjado.

En este sentido, ha reiterado que los diputados y senadores que consigan los regionalistas "no nos van a fallar" y ha confiado en que "sean determinantes" para la formación de gobierno, con el objetivo de "negociar" lo que "tienen todos" y "no quedarnos aislados".

Al hilo, el candidato al Congreso, José María Mazón, quien ha intervenido mediante un vídeo al no poder acudir a la presentación, ha apuntado que una de sus primeras reivindicaciones serás las obras del Desfiladero de la Hermida y San Glorio, ha informado el PRC en nota de prensa.

Por su parte, la candidata al Senado, Rosa Valdés, ha asegurado que los regionalistas "somos más necesarios que nunca" porque los hay "que quieren que nos diluyamos como un azucarillo", "dejemos de ser autonomía" y "volvamos a un pasado negro para Cantabria y para

España", mientras que otros "pretenden aislarnos y dejarnos fuera de las grandes obras, comunicaciones y proyectos que son vitales para el progreso y despegue" de nuestra Comunidad Autónoma.

De hecho, ha recordado "la lluvia de millones" que prometió el exiministro de Fomento, Iñigo de la Serna, o "la paciencia" que ha pedido el actual ministro, José Luis Ábalos. "No os engañéis, son los mismos perros con distintos collares: rojos, azules y naranjas. Siempre en contra del verde de Cantabria", ha puntualizado.

TRES CARAS NUEVAS

Los regionalistas han renovado a tres de sus candidatos en las listas de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo. Se trata de los ayuntamientos de Potes, con Manuel Bahillo; Cabezón de Liébana, con José Redondo, que va como independiente; y de Pesaguero, con Rubén Vendejo.

Por otra parte, repiten los alcaldes de Camaleño, Óscar Casares, y Vega de Liébana, Gregorio Alonso, y los representantes del PRC en Cillorigo, Santos Seña, y Tresviso, Santa López, quien no ha podido acudir a la presentación al coincidir con una sesión plenaria a la misma hora.