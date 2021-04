Revilla se encuentra "muy bien" y sin síntomas tras vacunarse y está "muy contento"

El presidente recibirá la segunda dosis el 4 de mayo

SANTANDER, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha recibido este martes la primera dosis de la vacuna contra el Covid --Moderna o Pfizer-- y ha trasladado sentirse "muy contento" y encontrarse "muy bien" y sin síntomas.

"Hoy por fin me han puesto la vacuna. Estoy muy contento", ha valorado Revilla en declaraciones a los medios en el Gobierno, después de que se cancelara el acto previsto con la prensa a la salida del centro sanitario de Astillero, debido a los abucheos por parte de una veintena de hosteleros que le increparon.

El presidente autonómico ha señalado que no siente dolor en el brazo, ni cansancio, ni cefaleas, tampoco dolores articulares o musculares, ni tiene fiebre.

"Si aguanto 14 días espero no tener que ingresar en ningún hospital porque a mi edad el Covid no es igual que cuando lo gente joven", ha manifestado.

Revilla fue citado este martes a las 12 horas en el centro de salud de Astillero, municipio donde reside, al formar parte del colectivo de 70 a 79 años --tiene 78-- del plan de vacunación, y ya ha sido citado para recibir la segunda dosis el 4 de mayo, aunque ha apuntado que con una dosis la vacuna ya es "en un 90 por ciento eficaz".

"Estaba deseando ponérmela", ha dicho Revilla, que ha recordado que tiene una actividad "muy variada todos los días" y lleva "muchos meses de un lado para otro", y aunque "guarda" las normas de seguridad, ha señalado que tiene "cierta edad" y "patologías".

El presidente regional se ha referido al 40 por ciento de las personas que estaban convocadas este lunes para vacunarse con AtraZeneca y no se la han puesto. "Me parece un error", ha opinado.

"Si hay una gran parte de la población que no se vacuna hemos conseguido poco", ha lamentado Revilla, que ha apelado al interés personal y a la solidaridad con los demás para vacunarse.

Asimismo, ha reiterado que la vacunación es "la única solución", los incidentes son "mínimos" y se han vacunado con AstraZeneca tanto los médicos como gran parte de la población de Reino Unido, incluida la 'Reina madre' y el primer ministro, "que a partir de la semana que viene va a hacer una vida normal".

En este sentido, ha apuntado que su solicitud de vacunarse con AtraZeneca, que fue denegada, era para "ejemplarizar" y ha afirmado que en caso de haberla recibido hubiese sentido "la misma tranquilidad" que con la administrada, cuya vacuna ha asegurado que desconoce.

"No es AtraZeneca porque me la han negado, en función del protocolo que dice ahora que es hasta 65 años", ha indicado el presidente, que ha asegurado que no ha preguntado cuál ha recibido, pero supone que sea Moderna o Pfizer.

Finamente, Revilla ha pedido al Gobierno central y a la Unión Europea "que nos manden vacunas" para no tener que ver gente "indignada" ni volver a cerrar durante 14 días los interiores de la hostelería, ha dicho.