Revilla estima que la no aprobación de los PGE dejará a Cantabria sin 122 millones

Publicado 14/02/2019 12:10:32 CET

Sobre el adelanto electoral, reitera que el PRC se presentará a las generales tanto si son el 28 de abril como si son el 26 de mayo

SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Miguel Angel Revilla, ha afirmado que la no aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2019 es "una faena muy grande" que para Cantabria puede suponer dejar de recibir 122 millones de euros.

En clave política, el también secretario general del PRC ha afirmado que la convocatoria de elecciones anticipadas obligará a los regionalistas a replantearse sus previsiones y concurrir a las generales, tanto si son el 28 de abril como si son el 26 de mayo junto con las autonómicas, municipales y europeas.

Revilla ha hecho estas afirmaciones a preguntas de la prensa en el Parlamento, donde ha acompañado a un grupo de alumnos del colegio El Haya de Castañeda en su visita a la sede del Legislativo.

Para el dirigente regionalista, el escenario político actual es "muy complicado", fruto de "una división política en España donde no priman ya los intereses generales sino que lo que está primando es una guerra entre partidos como yo no he conocido nunca", ha asegurado Revilla, quien ha lamentado que "las consecuencias las pagan los ciudadanos".

En ese sentido, ha afirmado que el hecho de que el Congreso haya tumbado los presupuestos -los primeros del Gobierno de Pedro Sánchez-

"es una faena muy grande para todos" y "todas las comunidades autónomas se van a ver afectadas".

Revilla ha señalado que "se quedan colgados" los 22 millones de Valdecilla consignados en los presupuestos, y se ha preguntado qué va a pasar con las entregas a cuenta previstas. "Es una verdadera faena que va a derivar para todos en un aumento del déficit", ha advertido.

Ha añadido que como consecuencia de la no aprobación de los presupuestos, "todo apunta" a que este viernes el presidente del Gobierno va a anunciar la convocatoria de elecciones anticipadas, aunque "Pedro Sánchez es una caja de sorpresas", ha apostillado Revilla.

En todo caso, el dirigente regionalista ha señalado que la convocatoria de elecciones anticipadas plantea al PRC "una situación que no estaba prevista", porque su idea era concurrir solo a las autonómicas y municipales de mayo, "como la última vez", pero si las generales son un mes, "no podemos dejar a los votantes sin urna y tendremos que plantearnos concurrir tanto si son el 28 de abril como si son el 26 de mayo".

"Es un horizonte para nosotros que nos hace replantearnos las previsiones iniciales que teníamos", ha señalado Revilla, quien ha explicado que la dirección del PRC analizará la semana que viene el nuevo escenario en función de lo que diga mañana el presidente del Gobierno.