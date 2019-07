Revilla lanzó su tuit para avisar: "Coventosa es para expertos"

Publicado 16/07/2019 12:31:37 CET

El presidente cántabro explica los motivos de su polémico mensaje en Twitter tras el rescate de las tres espeleólogas del interior de la cueva

SANTANDER, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha aclarado este martes sobre el tuit que escribió ayer tras el rescate de tres espeleólogas en Conventosa --en el que decía que "no podemos estar todo el día gastando dinero público para aventureros/as"-- que fue "espontáneo" y un "aviso a navegantes", ya que con ese mensaje pretendía dar "un toque de atención" y avisar de que esa cueva de Arredondo es "muy complicada" y, por tanto, para "expertos" y "muy profesionales".

Así lo ha explicado a preguntas de los medios sobre la polémica publicación en su cuenta de Twitter (@RevillaMiguelA), en la que mostraba "gran alegría" por que las tres mujeres -de entre 40 y 50 años, y residentes en Cataluña y Castellón- fueran encontradas en buen estado tras más de dos días dentro de la cavidad, pero en la que apuntaba a continuación que "en Cantabria hay cuevas de todo tipo: con pinturas, para gente con silla de ruedas, cuevas de riesgo limitado... como las que frecuento yo. Pero Coventosa es para gente especializada".

Cuestionado por los medios, Revilla ha indicado que si bien no conoce a las espeleólogas no pone "en duda" que estuvieran "preparadas", pero ha apostillado que no lo estaban "tanto" como para hacer noche en la gruta al no llevar, según ha apuntado, ropa térmica y alimentos suficientes.

Así, su idea era "lanzar un mensaje" de cara a la "mucha gente" que viene a la región, para que sepa que no es "una broma bajar a esa cueva", de 6,7 kilómetros de recorrido y casi 850 metros de desnivel, con galerías interiores que suman 35 kilómetros y a la que se accede por las bocas de Coventosa y Cueto. Junto a esta última hay un pozo vertical de más de 300 metros, el mayor de Europa.

Tras asegurar que él ha entrado a la cavidad ya que según ha dicho hizo espeleología hasta los 18 años -"sé lo que es Cueto-Coventosa"-, Revilla ha insistido en que adentrarse en esta gruta es una actividad "muy complicada", que solo pueden hacer quienes están "muy preparados" y son "verdaderos expertos".

Al tiempo, con el tuit el presidente cántabro pretendía "abrir un abanico" de las posibilidades de "aventura" que ofrece la Comunidad Autónoma, que cuenta con cuevas "maravillosas", cada una para su "tipo de público", ya que algunas no entrañan "tanto riesgo", como por ejemplo El Soplao, que ofrece una nueva ruta minera que "he hecho yo, a mis 76 años", ha recordado.

Así, el líder del PRC y jefe del Ejecutivo autonómico ha invitado a la "aventura, pero sabiendo lo que se hace", es decir, "con precaución" y de manera "controlada", según las "posibilidades" de cada uno pues no "todos" pueden hacer "todo".

COSTE DE RESCATE Y RIESGO PARA EFECTIVOS

En este sentido, ha apuntado que en Cantabria están "muchos días desplegando muchos medios", y ha evidenciado al respecto que "no es conveniente" poner a diario los efectivos de rescate "en riesgo" y "en el límite", pues puede ocurrir una "desgracia".

Además, ha insistido en que el dinero público no está para "aventureros". A este respecto, y cuestionado por el coste del rescate de las tres espeleólogas, Revilla confía en que su federación tenga seguro y se haga cargo del importe, aunque ha recordado que "alguna vez" lo ha tenido que pagar el Gobierno.

De todas formas, y tras considerar que "una vida humana no tiene precio", Miguel Ángel Revilla ha subrayado que lo más importante de todo es que las encontraran "enseguida" y "bien", tras una "labor encomiable" de efectivos del 112, voluntarios, bomberos, agentes de la Guardia Civil, etc. de los que el presidente cántabro se siente "orgulloso".