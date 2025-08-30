Roma "toma las riendas" de las Guerras Cántabras este sábado: el anfiteatro se convierte en el Foro Romano

LOS CORRALES DE BUELNA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Roma "tomará las riendas" este sábado de las Guerras Cántabras de Los Corrales de Buelna -Fiesta de Interés Turístico Internacional-, donde el anfiteatro se convertirá en el Foro Romano y en el coliseo de los gladiadores.

Tras la escenificación de la rebelión de los cántabros, uniendo sus fuerzas bajo el mando de Corocotta para declarar la guerra a Roma tras encomendarse a la Diosa Cantabria, hoy, a partir de las 20.00 horas, se representará una sesión del Senado Romano.

Y es que, después de recibir la noticia de la declaración de guerra por las tribus locales, los senadores reclaman la presencia de Agripa, su mejor general, que llega al campamento de Los Corrales para ponerse al frente de las legiones y someter las tierras cántabras definitivamente.

El gran general, tras vencer a los esclavos que quisieron matarle tras confabularse, se pone al frente de las legiones, conquistan las fortificaciones cántabras y se enfrentan a la Insumisión, pueblos llenos de hombres, mujeres y niños muertos antes de ser esclavos.

A los pocos que apresan con vida los crucificarán en un anfiteatro con capacidad para unas 2.000 personas sentadas que se ha llenado en todos los actos, ha destacado la organización en nota de prensa.

Además, la jornada se inicia con la apertura del mercado de época junto al campamento, e incluye la celebración del Certamen Internacional de Lanzamiento de Uva y el Concurso Internacional de Lanzamiento de Sandalia, en el campamento festero, y también el certamen de los mejores vestuarios, complementos y armamento de una fiesta que "cuida al detalle el rigor histórico".

Todo ello antesala de la despedida de este evento que este domingo vivirá el desfile general de tribus y legiones, el cierre del templo de Jano y el apagado del Fuego Sagrado, con el que pondrá fin a esta edición.