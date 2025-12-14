Rozalén cierra "con gran éxito" el ciclo de conciertos por el 20 aniversario de El Soplao - CUEVA EL SOPLAO
SANTANDER 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
La cantante albaceteña Rozalén ha cerrado este sábado "con gran éxito" el ciclo musical 'Los Conciertos de El Soplao, el escenario más antiguo del mundo', organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para celebrar el 20 aniversario de la cueva cántabra.
Rozalén, que también cerraba su gira nacional con este concierto, ha acercado a los espectadores un repertorio elegido para la ocasión en un encuentro "íntimo", en el que ha cantado por primera vez en público 'Efímera', un tema intimista, según ha informado el Gobierno de Cantabria.
Además, ha apostado por un formato especial, en el que ha estado acompañada en la parte musical de dos guitarras y un teclado, junto a su inseparable intérprete de signos, Beatriz Romero.
Los 300 espectadores que han asistido a este encuentro tuvieron la oportunidad de disfrutar una versión más personal de la cantante y encontrarse con la esencia de su música.
Asimismo, Rozalén ha recibido una fuerte ovación cuando ha anunciado que era su último concierto porque "necesitaba parar" por salud y para seguir haciendo bien lo que "más me gusta".
Durante el concierto, que se ha prolongado durante más de una hora, ha interpretado temas de su último disco y clásicos como 'Vivir' y 'La puerta violeta', momento en el que ha recordado que hasta la fecha "ha muerto una mujer cada día de este mes".
Con esta actuación se cierra una serie de conciertos con los que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha celebrado los 20 años de apertura al público de El Soplao. Una gira en la que han actuado Miguel Poveda, Diana Navarro, Luz Casal, José Mercé y la propia Rozalén.