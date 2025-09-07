Ruente reparte 3.000 raciones en la Fiesta del Cocido de Ucieda, declarada de Interés Turístico Regional

RUENTE 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ruente ha celebrado este domingo la Fiesta del Cocido de Ucieda, declarada de Interés Turístico Regional, donde se han repartido más de 3.000 raciones de cocido montañés entre el numeroso público que se ha dado cita.

Con anterioridad a la comida, se ha llevado a cabo un homenaje, a título póstumo, a Gabriel Argumosa Trueba, presidente de la Cofradía de los Cocidos de Cantabria, a la que han seguido las actuaciones de Las Piteras del Valle y el Coro Ronda La Fuentona, y por la tarde, la fiesta ha sido amenizada por el Dúo Sal y Pimienta.

Esta celebración, a la que ha acudido la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, y el consejero de Educación, Sergio Silva, comenzó siendo una fiesta de ámbito vecinal y familiar para celebrar su éxito en el desfile de carrozas del entonces Día de la Montaña de Cabezón de la Sal, y se ha convertido en un "referente" turístico y gastronómico de la región.

Dentro de este evento también se celebra la Verbena del Borono, que tiene lugar la víspera, el sábado, en el mismo lugar de la Casa del Monte.

En ella, como es costumbre, se preparan y reparten entre los asistentes los típicos boronos de la matanza elaborados a base de harina de maíz y sangre de cerdo, ha destacado el Gobierno.