Rulo y Luz Casal, entre los protagonistas de las fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega

Publicado 31/07/2018 11:19:05 CET

El pregón correrá a cargo de los jugadores de la Gimnástica y representantes de la EDM de Gimnasia Rítmica

TORRELAVEGA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega celebrará las fiestas patronales de la Virgen Grande, del 10 al 19 de agosto, con numerosas actividades para todas las edades, de entre las que destacan las musicales, divididas en eventos como 'Vive la Feria', 'Sound City' y los conciertos del Bulevar Demetrio Herreros, que protagonizarán artistas como Rulo y la Contrabanda o Luz Casal.

El pregón será un homenaje al deporte, los deportistas y clubes de Torrelavega, por lo que correrá a cargo de los jugadores de la Gimnástica, que recientemente han conseguido el ascenso a Segunda B, así como representantes de la Escuela Deportiva Municipal de Gimnasia Rítmica, cuyo equipo cadete se proclamó campeón de España.

Además, junto al pregón se celebrará 'Torrelavega Yeyé', un evento ambientado en los años sesenta y setenta que contará con el espectáculo de animación 'Psycodelia' y el concierto de Formula V.

El alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, y la concejala de Festejos, Patricia Portilla, han presentado este martes en rueda de prensa el programa de eventos, que está "pensado en los ciudadanos" y se caracteriza por la "gratuidad, calidad y variedad" de las actividades.

Así, han destacado que todos los eventos son gratuitos a excepción de los conciertos de 'Vive la Feria' -aunque sus precios son "muy asequibles"--, para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de las fiestas "independientemente de su poder económico".

En este sentido, la concejala ha dicho que las fiestas "no pueden ser consideradas un gasto", sino una inversión y un revulsivo económico para la hostelería y los comercios de la ciudad, ya que "aumentan su volumen de negocio" durante estos días.

Por otro lado, ha deseado que los festejos se celebren "sin incidentes" y ha recalcado que, por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento ha reflejado en el programa el texto elaborado por la Comisión del 8 de marzo llamado 'Por unas fiestas libres de agresiones sexistas'.

VIVE LA FERIA Y SOUND CITY

En cuanto a las actividades, Portilla ha resaltado que uno de los elementos "fundamentales" del programa es la música, con conciertos "de gran formato" y otros de un corte "más independiente, como los de Sound City.

Así, el Bulevar Demetrio Herrero contará con las actuaciones de 'Moonlight Symphony, una orquesta sinfónica con más de 40 músicos que interpretan bandas sonoras de películas, el sábado día 11; el espectáculo teatral 'La doncella guerrera', el día 12; los coros Santa María de Solvay, Coro Ronda Garcilaso, Coral de Torrelavega y Coral Ronda Besaya, el día 13; o Los Carabelas y Nado Agüeros, el martes 14.

Además, el día de la Virgen Grande, el 15 de agosto, tendrá lugar en el Bulevar la actuación de Rulo y la Contrabanda. Además, se celebrará el Día del Folclore de Torrelavega y habrá fuegos artificiales en el Bulevar Ronda, a las 24.00 horas. Por último, cerrará las fiestas Luz Casal, el domingo 19.

En cuanto a Vive la Feria, se celebrará en La Lechera y arrancará el viernes 10 con los conciertos de Jarabe de Palo, Revólver, Ramoncín y The Best of Rock. El sábado actuará Marta Sánchez, Rosario Flores, Mikel Erentxun y Maldito Duende, que rinde homenaje a Héroes del Silencio. Por último, se cerrará el día 12 con las actuaciones de David Bustamante y Niña Pastori, acompañados por el grupo Maneras de Vivir.

Además de las actuaciones musicales, se celebrarán como cada año los concursos de Arroz y de Tortillas, así como el Mercado Renacentista en la Avenida de España, Pequeñeces y el Parque Manuell Barquín.

También habrá actividades para los niños, ya que además de las atracciones, contarán con espectáculos de títeres, talleres de malabares a cargo de Malabaracirco, verbenas infantiles y el Sound City Kids.