Sáez Bereciartu defiende "que ningún poder público puede situarse al margen del control ni por encima de la Ley"

El consejero de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Juan Sáez Bereciartu,preside el acto de presentación en Santander de las obras completas jurídicas de Eduardo García de Enterría. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Juan Sáez Bereciartu, ha defendido la idea que García de Enterría reflejó en su obra de 1962, 'La lucha contra las inmunidades del poder', en la que asegura que "ningún poder público puede situarse al margen del control ni por encima de la Ley de los tribunales judiciales".

Así lo ha asegurado en la presentación de las obras completas del jurista y catedrático de Derecho Administrativo, Eduardo García de Enterría, celebrada esta tarde en el Palacio de Festivales, donde ha destacado la actualidad del pensamiento de Enterría.

"Reconocemos hoy a una de las figuras más relevantes de la España contemporánea, a un jurista excepcional, pero sobre todo un hombre profundamente comprometido con la libertad, con el servicio público y con la tierra que siempre llevo en el corazón: Cantabria", ha afirmado.

Así, ha resaltado la capacidad del jurista para aunar el ser "profundamente cántabro y, al mismo tiempo, español y europeísta".

Para el titular de Presidencia, hablar de Eduardo García de Enterría es hablar "de excelencia académica, de la construcción y consolidación del Estado de Derecho y del fortalecimiento de la democracia".

Y es que, a su juicio, "entendió el Derecho como un instrumento al servicio de la libertad y como un límite frente a cualquier ejercicio arbitrario del poder".

A pesar de su trayectoria profesional, tanto en el ámbito nacional como internacional, el titular de Presidencia ha destacado la conexión de García de Enterría con Liébana, donde estaban sus raíces, su familia, sus recuerdos y también los valores que marcaron su trayectoria.

De esta cercanía e identificación con Cantabria fue reconocido con el título de Hijo Predilecto de Liébana en 1973 y recordado en Potes con su nombre en una calle y una placa en la casa familiar, un reconocimiento al que se sumó, en 2017, la de Hijo Predilecto de Cantabria, una de las máximas distinciones institucionales de la comunidad.

De igual modo, Sáez Bereciartu ha reconocido la impronta de Enterría en el ámbito docente, puesto que es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cantabria, en reconocimiento a su impulso para la creación de la Facultad de Derecho en el año 1982 y a su sostenimiento posterior.

Además, ha subrayado que fue el primer jurista y el primer cántabro galardonado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con su premio 'Menéndez Pelayo' en el año 2006, "por su larga y brillante carrera profesional, su fecundo magisterio y su compromiso con la libertad".

De igual modo, el consejero ha resaltado su papel como uno de los grandes arquitectos intelectuales del proceso de la Transición, "desde la reflexión académica y la defensa del valor normativo de la Constitución".

Además, la perspectiva de Enterría, según ha señalado el titular de Presidencia, pasaba por considerar que el éxito de la democracia española dependía de encontrar una fórmula capaz de integrar la pluralidad de España.

"Por eso su legado trasciende el Derecho. Nos habla de convivencia, de equilibrio y de capacidad de construir acuerdos duraderos entre personas que piensan diferente", ha incidido.

Por último, Sáez Bereciartu ha elogiado su figura asegurando que hoy ha recordado a un "gran jurista, un hombre de Estado y un intelectual comprometido con la democracia, que supo demostrar que las raíces no limitan, sino que impulsan y que la identidad no separa, sino que enriquece, y que el verdadero patriotismo consiste en dejar a las generaciones futuras instituciones más sólidas, más justas y libres".