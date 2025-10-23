La sala de estudio 24 horas de la biblioteca de Astillero tendrá un centenar de plazas y acceso con tarjeta electrónica

La concejala de Cultura, Ana Cañas, y el arquitecto municipal, Antonio Bezanilla, visitan las obras de la sala de estudios 24 horas de Astillero - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Astillero ha iniciado este mes las obras de la nueva sala de estudio 24 horas en la Biblioteca Miguel Artigas, que contará con medio centenar de plazas equipadas con puestos ergonómicos, conectividad wifi y un sistema de acceso mediante tarjeta electrónica para garantizar la seguridad y el uso responsable del servicio los 365 días del año.

Este proyecto da respuesta a las peticiones trasladadas por los vecinos y a las propuestas recogidas en los presupuestos participativos.

"Convertimos en realidad una demanda muy repetida por la ciudadanía: disponer de un lugar cómodo, moderno y accesible para estudiar en cualquier momento del día. Es una apuesta firme por la igualdad de oportunidades y por seguir ampliando los servicios públicos de calidad en Astillero", ha destacado la concejala de Cultura, Ana Cañas.

El Ayuntamiento ha trasladado en un comunicado que, con esta actuación, "refuerza su compromiso" con la comunidad educativa y con el impulso de espacios que fomenten la formación, la conciliación y la participación vecinal. El Consistorio informará del calendario de apertura conforme avancen los trabajos.