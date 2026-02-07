La sala de exposiciones de La Vidriera se llamará Ana Bolado en homenaje a la jubilación de su directora - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones del Centro Cultural La Vidriera de Maliaño (Camargo) llevará el nombre de Ana Bolado, como homenaje a la que ha sido la directora del espacio hasta su jubilación a comienzos de 2026.

El Ayuntamiento de Camargo ha iniciado los trámites para reconocer una trayectoria profesional de cuatro décadas y vinculada al espacio cultural, ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

El alcalde, Diego Movellán, ha realizado el anuncio este viernes durante la inauguración de la muestra 'El hombre que plantaba árboles', del artista Daniel R. Martín, que forma parte de la plantilla docente de La Vidriera. Asimismo, se trata de la primera inauguración de la nueva etapa directiva.

Movellán ha afirmado que se trata de un "justo homenaje" a la exdirectora, cuya labor ha contribuido "decisivamente" a consolidar La Vidriera "como uno de los principales espacios expositivos del norte de España".

"Hemos iniciado los trámites para que este espacio lleve su nombre, en honor y reconocimiento a su trabajo y a su trayectoria profesional", ha explicado el regidor ante una sorprendida Bolado, que ha reconocido sentirse "abrumada" ante este reconocimiento.

BIOGRAFÍA

Ana María Bolado Ceballos era la directora técnica de Cultura del Ayuntamiento de Camargo y fue la rsponsable de la definición, puesta en marcha y desarrollo del proyecto cultural de La Vidriera desde su creación.

Además, ha centrado su actividad profesional en impulsar la vida cultural del municipio, al promover y coordinar multitud de proyectos, entre los que destacan el Plan Estratégico de Cultura, el Plan de Dinamización de Centros Culturales del Valle de Camargo o las jornadas sobre el futuro de los centros culturales en la Europa creativa.

Su interés por la cultura la ha llevado a colaborar con otras administraciones en el diseño de equipamientos, así como a participar en varios proyectos artísticos como comisaria o colaboradora, además de en seminarios de arte o jornadas sobre gestión y desarrollo cultural.

Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Cantabria en la especialidad de Historia Contemporánea, completó su formación con el Curso de Posgrado en Gestión de Políticas Culturales en la Universidad de Barcelona, y con el Certificado Europeo en Administración de Proyectos Culturales, organizado por la Fundación Marcel Hicter y el Consejo de Europa.