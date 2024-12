Salud asegura que la última auditoría refleja que la limpieza en Valdecilla es "correcta"

El gerente del SCS dice que la concesionaria ha implementado mejoras en el servicio en los últimos meses, pero no convence a la oposición

SANTANDER, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La última auditoría sobre el servicio de la limpieza en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, realizada este mismo mes de diciembre, refleja que la técnica utilizada por la empresa concesionaria es "correcta" y que se sigue el protocolo establecido.

Así lo ha asegurado el gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Luis Carretero, que ha comparecido este jueves en la Comisión de Salud del Parlamento de Cantabria a petición del PRC tras conocer "incumplimientos" y "carencias" en la limpieza del hospital.

En este sentido, Carretero ha explicado que en los últimos meses se han desarrollado auditorías adicionales para encontrar puntos de mejora y "la experiencia ha sido buena" porque a raíz de ellas se han producido mejoras en el servicio.

Así, en una primera auditoría realizada en septiembre y octubre hubo "una parte significativa de puntos a mejorar", pero en la siguiente, llevada a cabo en noviembre, éstos "disminuyeron radicalmente" y ya en la tercera, la de este diciembre --que se ha hecho con una metodología distinta para buscar "otra serie de puntos"--, se ha obtenido un buen resultado.

"Las consideraciones de la auditoría han sido que la técnica que se utilizaba era correcta, que había un protocolo previo y que se ha seguido, que los carros de limpieza estaban preparados correctamente, que sí que se cumplía la separación del material, que el sistema de dosificación [...] funcionaba bien", ha resumido.

Únicamente se ha referido a una "recomendación" que aparece y que consiste en que se coloquen etiquetas identificativas de los productos en los carros de limpieza para evitar que se produzcan errores por parte quienes los manejan.

Además, Carretero ha aludido a una encuesta de satisfacción realizada por la Consjería cuyo resultado fue que el 92,5% de los pacientes están satisfechos con la limpieza sanitaria en Santander, el 90,1% en Torrelavega, el 81% en Laredo y el 75% en Reinosa.

También ha explicado que existe un programa específico, el programa Aurora, que recoge tanto las peticiones de trabajo a los servicios de la concesionaria como las incidencias que detecte cualquier profesional del hospital.

"El grueso" de los partes formulados son solicitudes de trabajo, que van en torno a las 250 o 300 al año; y las reclamaciones se mantienen "de manera estable" sobre 25 o 30 anuales --con 24 este año", ha indicado.

Además, el gerente ha puntualizado que las reclamaciones de pacientes por cuestiones ligadas a la limpieza de los últimos cinco años "caben en una hoja", y concretamente las de este 2024, que son cuatro, no se han producido por suciedad sino por "el trato del personal". "No es una buena noticia", pero no significa que haya "mala limpieza", ha argumentado Carretero.

Por ello, ha llamado a los grupos a "poner las cosas en su contexto" y "no transformar en un problema sanitario" lo que "pueda ser una discusión sindical, con todo el derecho del mundo y seguro con toda la razón".

Sin embargo, sus explicaciones no han terminado de convencer a los grupos de la oposición. La portavoz regionalista, Paula Fernández, ha advertido que no dejarán que se les "engañe" en este asunto, porque el propio consejero de Salud, César Pascual (PP), reconoció en el Parlamento que la plantilla se quedaba corta y que la superficie de limpieza había aumentado, por lo que "había que hacer una adecuación del contrato" que ya se estaba estudiando.

"Lo que nos dice la lógica a todos es que con menos plantilla y con más superficie que limpiar, es muy difícil que el servicio se preste adecuadamente, señor gerente", ha sentenciado.

Igualmente, la socialista Ana Belén Álvarez ha dicho que existen unas conclusiones que apuntan a que la empresa "pasó" el 41,9% de la auditoría, pero el otro 58,1% estaba en alerta o con fallos.

"Es algo básico que la limpieza es el primer paso en todo. Que falle el 58,1 por ciento es muy duro, es fracaso que hay que mejorar", ha advertido.

Finalmente, desde Vox Natividad Pérez ha coincidido en destacar que los informes reflejan "un incumplimiento sistemático de las obligaciones contractuales" y que Valdecilla, "emblema de la sanidad cántabra, no puede permitirse fallos en áreas tan críticas como la limpieza.

"No podemos permitir que estas deficiencias se normalicen"."No podemos tolerar que se pague por un servicio que no se presta en las condiciones establecidas", ha remarcado.