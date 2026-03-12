Salud destaca el "impacto" de la huelga médica en la reducción de la lista de espera: "tendría entre 8 y 10 días menos"

Archivo - Operación en el Hospital Valdecilla.- Archivo - VALDECILLA - Archivo

Pascual asegura que Cantabria no ha denegado asistencia sanitaria "a nadie", "esté en la situación en la que esté" SANTANDER 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, y el gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Luis Carretero, han subrayado que la huelga de médicos convocada contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad tiene "un impacto muy importante" en la lista de espera de Cantabria, que tendría "entre ocho y diez días menos" si no se hubiera producido.

"Llevamos ya casi dos semanas de huelga si unimos la del final de diciembre y la de febrero, y vamos a afrontar otra ahora en marzo; con toda seguridad, tendríamos entre ocho y diez días menos de lista de espera que si no se hubieran producido esas huelgas", ha manifestado el gerente este jueves a preguntas de la prensa.

A su juicio, Cantabria y toda España está "sufriendo una huelga que no se basa en decisiones o en reivindicaciones que se realizan sobre el sistema sanitario de cada comunidad (autónoma), sino por unas decisiones del Ministerio que no son muy acertadas cuando están produciendo ese tipo de reacciones".

Carretero ha destacado que en la actualidad el sistema sanitario va "al máximo de su capacidad", no solo la ordinaria, sino toda aquella que los profesionales pueden "aportar como esfuerzo, incluso fuera de su jornada de trabajo".

Ha señalado que, en las semanas que no hay huelga, se sigue haciendo "algo más de actividad que la que se hacía el año anterior", pero "eso no quiere decir que se pueda recuperar la actividad de la huelga". Por lo tanto, ha enfatizado que "si se pierde una semana, se pierde una semana".

Asimismo, ha explicado que se ha tenido que "reprogramar" la actividad mediante "una pirámide de prioridades".

Por su parte, el consejero de Salud ha coincidido en que "la actividad perdida es actividad perdida, no es recuperable", es decir, "si nosotros hemos perdido 2.000 consultas y 700 intervenciones, las hemos perdido", ha dicho.

Por lo tanto, se esta realizando un ejercicio para "recolocar" a los pacientes, "a costa, a veces, de la lista de espera".

En este punto, ha puesto como ejemplo que "una persona que llevaba ya siete meses esperando a que la operen de juanetes ahora va a tener que esperar dos meses más, al tener que meter una cadera que no puede esperar tanto tiempo". Por lo tanto, ha aseverado que la huelga "sí que tiene impacto en las listas de espera".

No obstante, Pascual ha aclarado que "los profesionales están actuando con absoluta lealtad al sistema (sanitario)" y "están en huelga cuando están en huelga". Ha apuntado que "podían presionar no queriendo hacer más actividad extraordinaria", con lo que "harían más daño al sistema, y no lo están haciendo".

"Cuando les pedimos un esfuerzo, lo están haciendo extraordinario y, en ese sentido, tengo que reconocer que se están comportando como auténticos profesionales", ha subrayado.

En cuanto a los servicios mínimos, ha indicado que "las medidas están tomadas", el SCS los tiene "planificados" desde "el primer día" de huelga y serán "los mismos" la próxima semana.

EL DECRETO "YA ESTABA REGULADO"

Por otro lado, cuestionado sobre el decreto aprobado por el Gobierno central que garantiza la sanidad pública a personas inmigrantes en situación irregular, el titular de Salud de la región ha valorado que es "un globo sonda más" porque "ya estaba regulado".

En opinión de Pascual, "queda muy bonito" sacar este decreto, "con la disculpa de que algunas comunidades ponían pegas". Sin embargo, el consejero ha insistido en que esta cuestión "ya estaba regulada" y ha asegurado que "en Cantabria no hemos puesto ningún tipo de impedimento para prestar atención sanitaria a nadie, esté en la situación en la que esté".

Asimismo, ha afirmado que en Cantabria "no se pone ningún tipo de dificultad para el acceso a cualquier persona que resida en el territorio nacional". Ha explicado que si se trata alguien que no reside en la región se le atiende en Urgencias y posteriormente se deriva a la comunidad autónoma donde vive.

"A nadie se le ha denegado la asistencia sanitaria", ha insistido el consejero, que ha añadido que a "mucha gente" no residente en España se la ha atenido de urgencia, se la ha hospitalizado y se la ha tratado "más tiempo"; incluso en un caso, que se encontraba en situación irregular en el país, durante "más de seis meses".

Asimismo, ha apuntado que los empadronados se les pide el padrón para atenderles "mejor", ya que, de esta forma, se puede asignar siempre el mismo profesional.

Finalmente, ha indicado que, a veces, algunas personas "tienen miedo" a presentar la documentación "pensando que se la vamos a dar a Inmigración". En este sentido, ha aseverado que "nosotros no damos información sanitaria a nadie, ni a Inmigración, ni a la Policía, ni a la Guardia Civil, ni a nadie".

Carretero y Pascual han hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar la Memoria 2025 sobre agresiones a profesionales.