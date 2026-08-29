Salud destina más de 2 millones a las vacunas de la gripe esta próxima campaña

Archivo - Un conjunto de jeringuillas en una caja durante el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe en Cantabria, en el centro de salud de Puertochico, a 10 de octubre de 2022, en Santander, Cantabria (España). - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria destinará este año más de dos millones de euros a la adquisición de vacunas contra la gripe para esta próxima campaña, que se inicia el 28 de septiembre.

En concreto, invertirá 2.085.066 en la compra de dosis frente a esta infección respiratoria, según han informado a esta agencia fuentes del departamento que dirige César Pascual.

La campaña 2026-2027 de prevención frente a infecciones respiratorias (que además de la gripe incluye el Covid-19 o el virus sincitial) contará con 189.500 vacunas, casi un 16 por ciento más que en la anterior.

Entre las novedades, figura la ampliación de la vacunación en centros escolares, que se extenderá a la población infantil de hasta 7 años. También se podrán vacunar allí docentes y otros integrantes de la comunidad educativa e incluso familiares de los alumnos que lo deseen.

La campaña, que se desarrollará hasta el 31 de marzo de 2027, tiene como lema 'Por mí, por todos mis compañeros y por las personas que más quiero, yo me vacuno'. Cuenta con un vídeo promocional protagonizado por tres jugadores del Real Racing Club.

Además de en los colegios, la campaña volverá a llegar a las residencias, a los centros de salud y a los hospitales.

Se desarrollará de forma progresiva y empezará por los colectivos más vulnerables, en las residencias de mayores.