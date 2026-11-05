Salud habilita ocho nuevos puntos de vacunación sin cita previa este fin de semana por toda Cantabria

El Centro de Salud Sardinero es uno de los puntos habilitados para realizar vacunaciones - GOBIERNO DE CANTABRIA

La Consejería responde así al éxito de las dos citas anteriores, en las que se administraron 2.725 vacunas a la población general SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud habilitará ocho nuevos puntos de vacunación sin cita previa este fin de semana, 7 y 8 de noviembre, por toda Cantabria, dado el éxito de los instalados los dos últimos fines de semana.

En concreto, se vacunará libremente de 10.00 a 17.00 horas ambos días en los centros de salud Sardinero (Santander), Colindres, Bezana, Cabezón de la Sal, Altamira (Puente San Miguel) y Meruelo, ha informado el Gobierno.

Además, solo el sábado, 7 de noviembre, se inmunizará sin cita previa a todas las personas que se acerquen a los centros de salud de Los Corrales de Buelna y Reinosa.

La habilitación de nuevos puntos responde al objetivo de la Dirección General de Salud Pública de ofrecer "las máximas facilidades para que todo el mundo sepa que tiene la opción de vacunarse". "Porque vacunarse es protegerse a uno mismo, pero también regalar protección a las personas del entorno, especialmente si son vulnerables, y contribuir a frenar la trasmisión", ha apuntado este departamento.

De ahí que el lema elegido este año es 'Por mí, por todos mis compañeros y por las personas que más quiero. YO ME VACUNO', para animar a la población de Cantabria a vacunarse contra las infecciones respiratorias, como la gripe, el COVID-19 y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

La campaña pretende acabar con la falsa sensación de que las enfermedades respiratorias son algo menor ya que cada temporada gripe, COVID-19 y VRS siguen presentes, provocan miles de consultas, hospitalizaciones y complicaciones que pueden evitarse y que son evitables en gran medida gracias a la vacunación y a la inmunización.

Si bien, como todos los años, la campaña se ha implementado de forma progresiva y comenzó para la población vulnerable el 28 de septiembre, los centros de salud continúan con la campaña abierta, por lo que sigue siendo factible solicitar cita para vacunarse.

El éxito de la campaña del año pasado llevó a la Dirección General de Salud Pública a reservar dos fines de semana completos, el último de octubre y el primero de noviembre, para que la población pudiera tener acceso libre a la vacunación.

Una cita que ha sido "muy bien aceptada" por la población cántabra, ya que, durante ambos fines de semana, se han administrado 2.725 vacunas a la población general, 1.852 el fin de semana del 24 y 25 de octubre, y 873 el del 31 de octubre y 1 de noviembre.

Aun así, la Consejería de Salud ha adquirido 189.500 dosis, 14.000 coadyuvadas, para proteger a las personas institucionalizadas, y 15.000 intranasales, para escolares de 3 a 7 años, y administrables en centros de salud entre los 2 y los 8 años.

Como novedad, este año se aplica un registro único de vacunación, denominado SIVAIN (Sistema de Información de Vacunación e Inmunización) que permite, desde cualquier punto de vacunación habilitado, registrar a las personas que se vacunan e incorporarlo en la historia del paciente, lo que mejora la seguridad y la calidad de los registros.

Además, Cantabria está desarrollando el Plan de Excelencia Vacunal frente a la gripe, un mecanismo para mejorar la cobertura de vacunación, sobre todo entre los grupos con menor respuesta, como profesionales sanitarios y personas adultas.

Este Plan, con la vista puesta en el futuro, se va a beneficiar de la implantación de SIVAIN para obtener y compartir información con los profesionales, sobre todo en lo relativo a cifras de vacunación.

VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 Y EL VRS

La vacunación contra la COVID-19 comenzó también el 28 de septiembre, de forma simultánea a la antigripal en las residencias de mayores.

Se ha establecido como población diana frente al COVID-19 a las personas de 70 a más años, institucionalizadas, niños desde los 6 meses de edad con inmunosupresión o condiciones de alto riesgo, personas de 12 o más años, también de grupos de riesgo, embarazadas, profesionales sanitarios y sociosanitarios, así como convivientes y cuidados de personas vulnerables.

Respecto al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), que también se inició el 28 de septiembre, la vacunación está indicada en niños nacidos entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027, así como en personas de 18 años o más con condiciones de muy alto riesgo e institucionalizadas en residencias de mayores y centros de discapacidad de 60 años o más.

En general y al igual que en campañas anteriores, la vacunación frente a la gripe está recomendada en personas de 60 o más años, población infantil, menores de 6 a 59 meses, personas de 5 a 59 años con condiciones de riesgo, embarazadas, personal sanitario y sociosanitario, así como servicios públicos esenciales.