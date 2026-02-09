Salud ve "demoras excesivas" sin justificación en Cardiología de Sierrallana y evaluará su rendimiento

Archivo - Edificio de consultas externas del hospital Sierrallana - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha detectado "demoras excesivas" en el Servicio de Cardiología del Hospital Sierrallana para las que "no encuentra" justificación, por lo que evaluará el rendimiento de este departamento y tomará medidas como buscar un nuevo jefe de servicio, reordenar las agendas para ajustarlas a la demanda "real", redistribuir las cargas asistenciales de forma "eficiente" o cubrir las ausencias puntuales "en la medida de lo posible".

"Hay unas demoras que están por encima de lo que sería esperable". "En principio con esa plantilla, con la población que tiene que atender Sierrallana y con su cartera de servicios no debieran estar en el nivel", ha reconocido el consejero del área, César Pascual (PP), en el Pleno del Parlamento de este lunes, a preguntas del PRC por la "sobrecarga" asistencial y la "falta de profesionales".

Un extremo, este último, que ha negado el titular de Salud, asegurando que la plantilla, formada por 10 plazas, está completa y por encima de la media de hospitales similares en España. "No faltan cardiólogos", ha sentenciado, después de que la regionalista Paula Fernández haya denunciado que la lista de espera para esta especialidad supera los cinco meses -está en 160 días-.

Según ha indicado Fernández, los cardiólogos de Sierrallana han presentado un plan de choque a la Gerencia del hospital en el que plantean realizar jornadas de tarde en los meses de marzo, abril y mayo para reducir la demora.

Pascual ha señalado al respecto que la Dirección Médica está "estudiando la respuesta" y que una vez se evalúe el rendimiento del servicio y se analicen las agendas estimará si es necesario un programa de actividad extraordinaria de tarde. Algo que, ha asegurado, si se descarta no será por una cuestión económica, ya que este trabajo está contemplado en el Programa Especial de Reducción de la Demora Asistencial (PEREDA).

PSICÓLOGOS GENERALES SANITARIOS

Por otro lado, el consejero ha respondido a una interpelación de Vox sobre la "crisis" de salud mental y ha avanzado que su departamento está estudiando de qué manera puede introducir a los psicólogos generales sanitarios en algunos programas ya que "puede ser un importante refuerzo", pero ha advertido que por ley "no es posible incorporarlos" a la red asistencial como si fueran especialistas.

De hecho, la diputada de Vox Natividad García ha sugerido al Gobierno cántabro hacer como el de la Comunidad Valenciana y crear a categoría de psicólogo general sanitario para Atención Primaria, pero Pascual ha respondido que "eso es imposible" conforme a la normativa. "Hay comunidades que no han respetado esto y tienen conflicto".

Por ello, en Cantabria se busca cómo pueden tener "encaje" en el sistema para programas de refuerzo, acompañamiento o cribado emocional -en "ningún caso" hacer diagnóstico especializado ni terapia-, de tal manera que "no quepan recursos judiciales o confrontación entre profesionales" de otras categorías.

El consejero ha reconocido que los problemas de salud mental han alcanzado cifras "realmente sorprendentes" tras el Covid y ahora "estamos teniendo una especie de pandemia de salud mental".

Sin embargo, ha negado que esta patología esté "abandonada" en Atención Primaria y ha subrayado que se ha reforzado la atención con el Plan de Salud Mental que contempla la incorporación de 21 psicólogos, de los que ya han llegado 11 y a los que se sumarán cinco más este año y seis el próximo.

Así ha respondido a la diputada de Vox, que ha denunciado que la AP está "colapsada y bloqueada" y los médicos se han convertido en "meros recetadores de parches ante la imposibilidad de derivar a un psicólogo" por las listas de espera. "La única respuesta que el Servicio Cántabro de Salud ofrece es el ansiolítico y el antidepresivo. Estamos medicalizando el sufrimiento emocional y cronificando patologías que en no pocos casos se resolverían con una intervención psicológica breve y humana".

El consejero de Salud también ha sido interpelado por el PSOE acerca de la incorporación de la pediatra anunciada en Liébana, que ha reiterado que llegará cuando la profesional, que se encuentra de baja, coja el alta.

El diputado socialista Raúl Pesquera ha acusado al Gobierno de "excusas, inacción, engaño y falta de compromiso" ya que la comarca lleva más de 18 meses sin pediatra, ante lo que Pascual ha criticado la intención de "hacer ruido" y "fabricar una crisis donde ya hay una solución".

También ha recalcado que hasta ahora la plaza no estaba declarada vacante porque no había existido ningún concurso para cubrirla, motivo por el que tampoco se podía declarar de difícil cobertura. Algo que ha avanzado que ahora sí se hará, ligándolo a incentivos que previamente no se habían podido ofrecer.

Finalmente, el Pleno de este lunes ha concluido con otra pregunta en materia sanitaria del Grupo Socialista, en este caso de su portavoz, Mario Iglesias, que ha cuestionado la posibilidad de crear un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en el entorno de los barrios de Peñacastillo, Nueva Montaña y Campogiro como ha reclamado la Asociación de Vecinos San Martín del Pino, si bien el consejero lo ha rechazado a corto plazo.

"No descartamos en un largo plazo que pueda ser necesario un SUAP con el crecimiento de la población", pero "es muy peligroso empezar a hablar de un SUAP por cada barrio", ha sentenciado Pascual, que ha indicado que en lo que sí se está trabajando es en un centro de salud que cubra a la población de esos barrios, que ronda los 20.000 habitantes.

Además, ha argumentado que Santander tiene dos SUAP operativos, en El Sardinero y Los Castros, y en el caso de este último desde esta zona tarda "12 o 13 minutos" en coche y unos "25 o 27" en transporte público, por lo que "entra dentro del rango".

También, dado que algunos optan por acudir a urgencias del Hospital Valdecilla en lugar de al SUAP que corresponde, el consejero ha advertido que se tarda "prácticamente lo mismo", por lo que "no hay disculpa para hacer un mal uso de las Urgencias de Valdecilla".