Samara Joy actuará el 20 de julio en Santander

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Samara Joy actuará en Santander el próximo 20 de julio, como anticipo del IV Festival Internacional de Jazz que acoger la capital cántabra.

Las entradas se pondrán a la venta en próximas fechas, una vez que se conozca la ubicación definitiva que acogerá la actuación de la artista neoyorkina, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Samara Joy (1999) originaria del barrio de Castle Hill en el Bronx, nació en una familia de músicos, activos en el terreno del Gospel.

Estudió en la Fordham High School for the Arts, donde actuó con la banda del College y ganó el premio a Mejor Vocalista en el concurso Essentially Ellington auspiciado por Jazz at the Lincoln Center.

En la Universidad conoció a compañeros que le hicieron descubrir el trabajo de grandes vocalistas de jazz como Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald y a instrumentistas como Kenny Washington, Jon Faddis (con quien estudió) e Ingrid Jensen.

En 2019 ganó el Concurso Internacional de Jazz Vocal Sarah Vaughan (bajo su nombre real, Samara McLendon). Trabajando con el productor y, posteriormente, mánager Matt Pierson, grabó su primer álbum 'Samara Joy' mientras aún estaba en la universidad, graduándose magna cum laude en 2021. El disco se publicó ese mismo año por Whirlwind Records.

La revista Jazz Times la nombró 'Best New Artist' en 2021. Por esta época lanzó en las redes sociales una serie de actuaciones de video que se volvieron virales, con millones de visualizaciones.

A partir de noviembre de 2022, estos videos le habían ganado 200.000 seguidores en TikTok. En parte gracias a este éxito, en 2021 y continuando hasta 2022, realizó una gira por los EE.UU., incluidas actuaciones en el Festival de Jazz de Monterey de 2022, en la serie Jazz Underground de Lincoln Center Summer For The City, Winter Jazzfest y otros festivales, así como en Europa.

En 2022 lanzó su segundo álbum, 'Linger Awhile', en Verve Records, por los que acaba de ser galardonada con dos Grammy: Best Jazz Vocal Album y Best New Artist.

El concejal de Cultura, Javier Ceruti, ha mostrado su satisfacción por poder contar el próximo verano con la artista. "Nos hemos llevado una gran alegría con los dos galardones que ha recibido en los Grammy y para Santander va a ser todo un lujo poder verla actuar".