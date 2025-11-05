San Roque de Riomiera registra la segunda racha de viento más alta del país, al rozar los 160 kilómetros hora

Archivo - San Roque de Riomiera, visto desde el Puerto de Lunada - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La racha de viento ha alcanzado los 159 kilómetros por hora en San Roque de Riomiera (Cantabria) este miércoles, a las 15.40 horas, lo que la sitúa como la segundas más alta del país, sólo por detrás de los 161 km/h registrados esta madrugada en Taramundi, Asturias.

La comunidad cántabra ha colocado a tres estaciones meteorológicas entre las diez primeras del país. En concreto, Coriscao (en el Parque Nacional Picos de Europa) ha registrado la tercera racha más elevada, con 149 km/h, a las 8.40 horas; y Cabaña Verónica cierra los cinco primeros puestos, con 139 km/h, a las 10.50 horas.

También por encima de los 100 km/h se han encontrado las rachas registradas en Alto Campoo y Tresviso, ambas de 109, a las 10.10 y a las 10.40 horas, respectivamente, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Asimismo, la estación de San Roque de Riomiera se sitúa líder nacional en velocidad máxima del viento, con 109 km/h, registrada a las 15.40 horas.