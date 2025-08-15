San Roque de Riomiera y Tresviso, a cerca de 30º esta madrugada

SANTANDER 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los municipios cántabros de San Roque de Riomiera y Tresviso han registrado esta madrugada temperaturas cercanas a los 30 grados, preparándose para una jornada en la que la comunidad está en alerta por altas temperaturas, que se espera que se superen los 37º en buena parte de la región y alcancen los 40º en algunos puntos.

En concreto, San Roque de Riomiera ha anotado la temperatura más alta de Cantabria en lo que va de jornada con los 29,2ºC que hacía a las 6.00 de la mañana; y Tresviso la segunda más elevada con 27ºC, a las 5.20 horas.

El resto de temperaturas de esta noche en los municipios de la comunidad han sido más suaves, ya que no han superado los 24ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología.