Sanidad aumenta las inspecciones Covid a establecimientos públicos desde hoy

Hace un llamamiento para limitar las reuniones familiares a ocho personas y a aplazar un mes las reuniones que no sean necesarias

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública de Cantabria aumentará desde hoy los controles a los establecimientos públicos, como locales de hostelería y comercios, ante el incremento de casos de coronavirus en la comunidad.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, quien ha explicado que, inicialmente los inspectores de Salud Pública, pero con la posterior incorporación de los inspectores de otras consejerías, van a llevar a cabo "una labor de control y de ayudar a que los establecimientos públicos cumplan las normas".

Para ello, van a realizar inspecciones en cualquier franja horaria, no solo por la mañana, y de forma aleatoria en todos los locales públicos, muchos de ellos de hostelería. "Ahí vamos a implicar a la Dirección General de Turismo y a los inspectores de Turismo", ha precisado.

Por otra parte, el consejero ha instado a toda la población de Cantabria y a sus visitantes a que cumplan las normas de mascarilla, higiene de manos y distancia social para evitar la propagación del virus porque es "fundamental" para controlarlo. "Lo hemos pasado muy mal durante más de dos meses en los que hemos tenido que restringir las libertades individuales y no entiendo que no pongamos todo de nuestra parte para evitar que esta situación pueda volver a llegar a producirse", ha subrayado.

"La distancia social se nos olvida", ha advertido, señalando que es muy importante mantenerla, y ha apuntado que gran parte de las medidas que se adopten hoy en la reunión extraordinaria del Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud irán en este sentido, en "aumentar la distancia social en aquellos sitios donde no llevamos mascarilla".

En este sentido y en relación con el endurecimiento de medidas en Cantabria que ayer se avanzó que estaba analizando la Consejería, su titular ha remitido al final del consejo interterritorial porque se adoptarán "de forma coordinada" con el resto de comunidades.

"Medidas como prohibir fumar en la vía pública y en espacios públicos si no hay una distancia determinada es una medida en la que ya estábamos trabajando porque es fundamental" para la salud pública, ha indicado.

Además, ha afirmado que, independientemente de las medidas que se acuerden hoy con las comunidades, "desde la Dirección General de Salud Pública, con todo el apoyo del consejero, si hay que poner medidas más duras, se van a poner, porque mi principal preocupación como consejero de Sanidad y como médico es la salud de la población".

Rodríguez también ha mostrado su agradecimiento al personal sanitario y de las residencias por el esfuerzo que ha realizado durante la fase más aguda de la crisis y el que están haciendo, y les ha pedido que lo sigan haciendo, extremando las medidas de precaución en su vida privada.

LIMITAR REUNIONES FAMILIARES

Por su parte, la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, ha hecho un llamamiento a los cántabros para que "limiten sus encuentros sociales en casa" y las reuniones familiares no tengan más de ocho personas --"si puede ser, menos"--, al tiempo que ha instado a aplazar las reuniones que no sean necesarias.

"Estamos en un momento con un pico de contagios en Cantabria; no es momento para reuniones ni para grandes celebraciones. Es momento para reuniones íntimas, siempre en espacios ventilados, si puede ser abiertos, y todo lo que se pueda posponer para dentro de un mes, que se posponga, porque es un momento delicado", ha advertido.

Así, Sanidad no recomienda celebrar cumpleaños con personas de distintos entornos familiares, ni barbacoas con varios grupos de amigos o familia. "Las celebraciones grandes no están recomendadas; lo mínimo indispensable y sino, es mejor no hacerlo", ha reiterado Navas como mejor forma de ejercer de "cortafuegos" de la infección.