Santamaría rechaza una oferta para integrar a De la Serna y Báñez en la dirección del PP

Actualizado 26/07/2018 12:44:31 CET

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Soraya Sáenz de Santamaría ha rechazado la noche del miércoles la oferta formulada por la nueva dirección del PP encabezada por Pablo Casado para integrar a dos exministros que apoyaron su candidatura de cara al congreso del pasado fin de semana en el nuevo Comité Ejecutivo del partido, Íñigo de la Serna y Fátima Báñez, según han informado a Europa Press fuentes del sector de la exvicepresidenta.

Según esta fuentes, en la reunión mantenida ayer por la tarde por ambos equipos, desde el sector de Pablo Casado se ha ofrecido integrar en la nueva dirección del PP como "secretarios de área" a los exministros de Empleo y Fomento.

En esta cita han estado presentes el diputado José Luis Ayllón y la exministra Fátima Báñez, por parte de Santamaría, y los diputados Teodoro García Egea y Javier Maroto, en representación del nuevo líder.

Durante la reunión, que se ha prolongado por espacio de tres horas en el Congreso, el equipo de Sáenz de Santamaría ha trasladado su rechazo a esta propuesta. Según las fuentes consultadas por Europa Press, desde la candidatura de la exvicepresidenta consideran que "no es serio" que en pro de la unidad "únicamente" se quiera integrar a estos dos exministros al equipo de Casado.

En una primera reunión entre Santamaría y Casado celebrada el miércoles por la mañana, la exvicepresidenta reclamó que el 43% de los votos que obtuvo su lista en el congreso del pasado fin de semana se vea representado en los nuevos órganos de dirección, una petición que fue rechazada después por el nuevo líder 'popular', quien insistió en incorporar a personas valiosas de su equipo pero "sin etiquetas" porque en el PP "no hay bandos".

Desde el equipo de Santamaría han recalcado esta noche que la referencia a ese apoyo recibido en el congreso del pasado fin de semana no era una referencia en sentido literal para exigir ese porcentaje de integración.

Igualmente, han incidido en que la candidatura de Santamaría es consciente de que el equipo de Casado está contactando con otras personas que colaboraron con la exvicepresidenta durante el congreso.

AVANCES EN LA INTEGRACIÓN

Tras la reunión de ambos equipos en el Congreso, Ayllón ha explicado que el encuentro ha servido para que las cosas fueran "avanzando adecuadamente", pero no ha desvelado en qué se han concretado esos avances, alegando que no podía dar detalles "a mitad del proceso". "No hemos terminado, nos hemos dado un descanso para hacer una serie de valoraciones por las dos partes y hemos quedado en volver a hablar", ha señalado el que fuera jefe de Gabinete de Mariano Rajoy.

Así, se ha limitado a explicar que "se ha avanzado adecuadamente en buscar una fórmula en la que se permita ver que el PP está al cien por cien trabajando en una misma dirección". "Eso es lo más importante para todos", ha remarcado, rehusando ser más explicito hasta que la negociación se pueda dar por finalizada. "Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en mi contra", ha añadido, defendiendo que hay que hacer las cosas "tranquilamente y sin prisas para alcanzar el mejor resultado".

Ni siquiera ha querido desvelar si Santamaría iba a aceptar la oferta de Casado de integrarse en el Comité Ejecutivo Nacional que mañana celebrará su primera reunión en Barcelona y al que ha sido invitada la exvicepresidenta, según han explicado fuentes del entorno de Casado.

De su lado, García Egea ha asegurado que salían "muy satisfechos" de la reunión, ha subrayado que se "ha avanzado mucho" y se ha mostrado "seguro" de que habrá una Ejecutiva que estará "en bloque, como lo está ya, con el nuevo presidente". "Va a haber integración", ha garantizado.

García Egea ha señalado que "muchos" de los nombres de la lista de la candidatura de Sáenz de Santamaría van a figurar en el nuevo organigrama del partido, pero ha evitado dar nombres y precisar, por tanto, si atenderán la proporcionalidad que ha pedido la exvicepresidenta.

RESPETAR LAS DECISIONES DE LOS TERRITORIOS

Tan sólo ha señalado que hay que "respetar" que sea Casado quien anuncie este jueves su organigrama en el Comité Ejecutivo Nacional, que se reunirá en Barcelona.

"Ya no existen corrientes ni nada parecido, sino un presidente y unos compañeros de partido, y creemos que lo mejor es contar con los mejores y evaluar las posibilidades sobre las tareas a desempeñar. No nos hemos centrado en cargos concretos, sino de tareas concretas que hay que abordar desde Génova", ha indicado.

En concreto, ha apuntado que han abordado las distintas perspectivas que tiene el partido a nivel territorial, teniendo en cuenta que Casado se ha comprometido a respetar la voluntad de los territorios y los candidatos ya nombrados para las próximas elecciones autonómicas y municipales.