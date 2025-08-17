Santander abre el lunes 25 el plazo de inscripción para las actividades de las ludotecas

Archivo - La red de ludotecas del Ayuntamiento de Santander.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La red de ludotecas municipales de Santander abrirá el próximo lunes 25 de agosto, a partir de las 14.00 horas, el plazo de inscripción para las actividades del último trimestre del año.

Se desarrollarán en las ludotecas Callealtera, Cazoña, Nueva Montaña, Tabacalera, Numancia y Cueto entre el 8 de septiembre y el 23 de diciembre e incluye el periodo no lectivo de octubre.

Así lo ha anunciado en nota de prensa la concejala de Familia, Zulema Gancedo, quien ha explicado que habrá dos modalidades a la hora de hacer la preinscripción: las plazas de conciliación, dirigidas a aquellas familias cuyos progenitores trabajan o estudian, y las plazas abiertas al público en general.

Gancedo ha incidido en que las familias interesadas pueden realizar las inscripciones de forma telemática a través de los correos: ludotecaalta@santander.es; ludotecacazona@santander.es; ludotecamontana@santander.es, ludotecatabacalera@santander.es; ludotecanumancia@santander.es; y ludotecacueto@santander.es

En la solicitud deberá figurar el nombre y apellidos de la niña/o, la edad, el nombre, apellidos y teléfono del responsable del menor, y la ludoteca y el turno en el desea inscribirse.

También ha destacado que las actividades están dirigidas a niños con edades comprendidas entre los 3 y 12 años cumplidos en el momento de realizar la solicitud; las familias numerosas y monoparentales estarán exentas de pago; y se mantiene el precio de 0,53 euros la hora.

En este periodo de inscripciones, se podrán realizar las reservas tanto para el periodo lectivo, como para el no lectivo (del 27 al 31 de octubre) y el plazo estará abierto durante todo el periodo, o hasta que se acaben las plazas en cada ludoteca.

Las actividades que programan las ludotecas tienen el objetivo de favorecer el desarrollo integral de los más pequeños y su convivencia con otros menores, y facilitar además la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las familias.

Todas aquellas pueden consultar la información en la web www.redludotecassantander.com.