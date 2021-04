Santander abre el plazo para pedir las ayudas al bono-taxi para personas con discapacidad

SANTANDER, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha abierto ya el plazo para solicitar las ayudas al bono-taxi para personas este 2021. Cuentan con un presupuesto de 40.000 euros, ampliables si es necesario.

El plazo máximo para solicitarlas es el 31 de octubre y están dirigidas a personas con discapacidad que no puedan usar el transporte público para que utilicen el servicio del taxi en sus desplazamientos por la ciudad.

Se darán entre 500 y 150 euros de ayuda al año gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Federación Cántabra del Taxi, y que "supondrá también una importante inyección económica para un sector que ha sido duramente castigado por la crisis de la covid-19", indica el Consistorio en un comunicado.

Las personas interesadas en solicitar estas ayudas pueden dirigirse al departamento de Servicios Sociales a través del teléfono 942 203 115. Posteriormente, la solicitud, junto con los documentos necesarios, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento.

Esta medida ha sido consensuada con CERMI y que su particularidad frente a las de otras ciudades es que pueden optar todas las personas con discapacidad que no puedan utilizar el transporte público y no únicamente las que sufran movilidad reducida.

Los bono-taxi, que tienen un valor unitario de dos euros, son compatibles con cualquier otra ayuda a la movilidad y pueden solicitarlos los empadronados en Santander que tengan legalmente reconocida una discapacidad que impida o dificulte utilizar el transporte colectivo.

Además, los interesados no deberán poseer vehículo propio adaptado para la conducción; siendo propietarios del mismo, que no tengan carné de conducir; o que, siendo dueño y estando en posesión del carné de conducir, esté imposibilitado para la conducción.

Su validez es anual y quienes por cualquier circunstancia durante el año en curso no puedan usar todos los bono-taxis concedidos, deberán devolver los no utilizados al Ayuntamiento al acabar el año.

Los vales se otorgan en función de la renta, de forma que se entregarán hasta 250 bonos anuales de 2 euros a las personas beneficiarias cuyos ingresos per cápita no superen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); hasta 125 Bonos anuales a las personas beneficiarias cuya renta per cápita se encuentre entre 1 y 1,5 veces el IPREM; y hasta 75 Bonos anuales a quienes tengan unos ingresos per cápita que excedan del 1,5 veces y no superen 2 veces el IPREM.

Las personas beneficiarias, que puede ir acompañadas, entregarán los bono-taxis a los taxistas como contraprestación del transporte, pudiendo utilizar todos los vales que se precisen por servicio, y cuando el importe del viaje efectuado lo requiera, deberán abonar en moneda la diferencia que resulte entre el precio del trayecto y el valor de los bono-taxis aportados.