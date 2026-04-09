Santander acoge este fin de semana el 42 Capítulo de la Cofradía del Queso de Cantabria con cerca de 200 participantes - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá este fin de semana el 42 Capítulo Internacional de la Cofradía del Queso de Cantabria, una cita que reunirá a cerca de 200 representantes de 27 agrupaciones gastronómicas llegadas desde distintos lugares de Cantabria, de España y de Portugal.

Así lo ha anunciado el concejal de Protocolo, Alvaro Lavín, quien ha recordado que este encuentro está organizado por la Cofradía del Queso de Cantabria, en colaboración con el Ayuntamiento de Santander.

Acompañado por el presidente de la Cofradía, Adolfo Izaguirre, Lavín ha detallado que el programa de actos comenzará el sábado a las 09.30 horas con la recepción a las cofradías y desayuno de bienvenida en la Casa del Indiano para seguir a las 11.00 horas con un desfile de Cofradías en traje de ceremonia hacia la Plaza del Ayuntamiento e Iglesia de San Francisco, acompañados del Grupo de Danzas de la Escuela de Música Tradicional de Santander.

A las 11.30 horas habrá una misa oficiada por Antonio Miyares, párroco de San Francisco, quien recibirá a los Cofrades en la escalinata de la Iglesia. La misa será cantada por el Coro de Cámara 'Gaudia Música' de Guriezo.

A continuación, se llevará a cabo una ofrenda al Monumento 'La Quesera', con música de Cantabria a cargo de la Escuela de Música Tradicional de Santander y habrá degustación de quesos y 'quesucos' en la Plaza de la Esperanza.

Posteriormente, se producirá el encuentro de las Cofradías asistentes al Capítulo, autoridades y cofrades en el Paraninfo de la Magdalena con la alcaldesa y cofrade, Gema Igual, de forma que será el momento en el que se procederá a la apertura del 42 Capítulo con la investidura del nuevo embajador y de los nuevos Cofrades de Honor y de Número, según el protocolo establecido.

El encuentro finalizará el domingo con una visita guiada al MUPAC.

Lavín ha ensalzado la labor que realiza la Cofradía, tanto a través de este Capítulo como del resto de actividades que desarrolla a lo largo del año dentro y fuera de la región, y su contribución a la promoción de Santander, de Cantabria y de su gastronomía.

En este sentido, ha remarcado que el Ayuntamiento trabaja mano a mano con la Cofradía en otros eventos como el Concurso de Quesos Azules y la Feria del Queso y ha anunciado que este año se pondrá en marcha una nueva actividad dirigida a enseñar a elaborar quesos en la Cocina de la Plaza.

Finalmente, ha destacado el "enorme potencial de Santander y Cantabria como productores de quesos formidables" y ha trasladado su felicitación a las personas y entidades que van a recibir las distinciones y reconocimientos por parte de la Cofradía del Queso en su 42 capítulo internacional.