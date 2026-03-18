Santander acoge el jueves un encuentro turístico nacional para avanzar en la Plataforma Inteligente de Destinos

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SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Magdalena de Santander acogerá este jueves 19 un encuentro de destinos nacionales para avanzar en el impulso de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID).

Así lo ha anunciado este miércoles el concejal de Turismo, Fran Arias, quien ha explicado que en el marco de este evento se desgranará cómo la tecnología está transformando la gestión turística con la participación de representantes de ciudades beneficiarias de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de la Plataforma Inteligente de Destinos, entre los que figuran representantes de los ayuntamientos de Gijón, Granada, Logroño, Murcia, Pamplona, Tarragona y Valladolid.

El acto será inaugurado a las 10.30 horas por Arias, junto a Enrique Martínez, presidente de SEGITTUR.

La jornada contará con una presentación técnica de la PID nacional a cargo del presidente de SEGITTUR, seguida de una mesa redonda 'La PID en acción: implantación en destinos, beneficios compartidos y visión de futuro', donde se analizará la repercusión para los destinos que apuestan por esta integración.

Tras un espacio de networking, el debate se centrará en 'El valor del dato en los destinos turísticos', una sesión dedicada a explorar las oportunidades de negocio e innovación que esta plataforma abre para el sector privado y las empresas locales.

En el cierre de la jornada, tras las valoraciones y conclusiones de los expertos, se expondrá el modelo adaptado a la ciudad y los pasos que se están y se van a dar para su implantación e integración total en la PID nacional.

La Plataforma Inteligente de Destinos busca impulsar la competitividad del turismo, permitiendo una toma de decisiones basada en evidencias y mejorando la interacción con el turista antes, durante y después de su visita.

Esta plataforma no es solo una herramienta tecnológica, sino un ecosistema diseñado para conectar datos, personas y experiencias, facilitando una gestión más sostenible y eficiente del turismo.

El evento está abierto al público, con acceso gratuito hasta completar aforo.

Este proyecto cuenta con la financiación de la Unión Europea - NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.