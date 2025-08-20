Santander acoge desde este jueves el IV Torneo de Balonmano Cantabria Infinita, que se amplía a seis equipos

Participan el Bathco, el Sinfín, el Recoletas At. Valladolid, el Bada Huesca, el alemán BBM Bietigheim y el italiano Pallamano Conversano

SANTANDER, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Deportes de Santander acogerá desde este jueves 21 de agosto y hasta el domingo día 24 el IV Torneo Internacional masculino de Clubes de Balonmano Cantabria Infinita-Trofeo Ciudad de Santander, que cambia de formato, extendiéndose de cuatro a seis equipos.

Así junto a los conjuntos cántabros Bathco BM Torrelavega y Blendio Sinfín, estarán el Recoletas Atlético Valladolid; Bada Huesca; el alemán BBM Bietigheim, y el italiano Pallamano Conversano.

La cita reúne, así, a cuatro equipos que militarán en la temporada 2025/2026 en la máxima categoría del balonmano en sus respectivos países (el Bathco, Recoletas At. Valladolid y Bada Huesca lo hacen en la Asobal española y el Pallamano Conversano en la Serie A Gold de Italia), y a dos que lo hacen en segunda: el Sinfín, que está en División de Honor de Plata, y los alemanes del BBM Bietigheim, que descendieron a la segunda de la Bundesliga).

El evento llega a solo unas semanas de que se inicie la temporada --la Liga Asobal arrancará el segundo fin de semana de septiembre-- y a escasos días de que el Bathco tenga que jugarse la eliminatoria previa a la fase de grupos de la EHF European League contra el Elverum Handball noruego (los cántabros jugarán la ida a domicilio el 31 de agosto y la vuelta en casa el 6 de septiembre).

El torneo se ha presentado este miércoles en el Palacio de Festivales en un acto en el que han intervenido el presidente de la Federación Cántabra de Balonmano, José Manuel Barquín; la directora general de Deporte del Gobierno de Cantabria, Susana Ruiz; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, junto a integrantes del cuerpo técnico y jugadores del Bathco y el Sinfín.

Durante la presentación, varios han destacado la importancia del cambio de formato, que hace que el torneo "suba el nivel" de forma importante al aumentar los equipos participantes, pasando de cuatro a seis, así como los días de duración.

FORMATO

Los seis equipos participantes se dividirán en dos grupos de tres. En el "A" estarán el Bathco; el Conversano y el Bada Huesca y en el otro, el "B", se integran el Sinfín, el Bietigheim y el Recoletas Valladolid.

En los tres primeros días de torneo --esto es el 21, 22 y 23--, con encuentros a las 18.30 y a las 21.00-- serán los partidos de cada grupo y el domingo 24 se enfrentarán, a las 17.00 horas, los que hayan quedado terceros de cada uno de ellos; a las 19.00 los segundos, y a las 21.00 será la gran final entre los primeros.

Tras cada partido del torneo, el mejor jugador firmará una camiseta conmemorativa que se sorteará en el perfil de Instagram de la Federación Cántabra de Balonmano.

Además, se entregará el premio al mejor portero de cada partido, que se entregará tras cada encuentro.

ENTRADAS

Para asistir al torneo, se han puesto a la venta abonos, que permiten asistir a todos los encuentros, a un precio de 20 euros en anticipada y de 25 en taquillas (los socios del Bathco y Sinfín que los compren con adelanto podrán adquirirlos a 15 euros) y entradas de día, a un precio de 12 euros.

Además, habrá un millar de entradas infantiles para su distribución entre los jóvenes federados menores de 12 años.

PRESENTACIÓN

Durante el acto, representantes de los clubes cántabros --Bathco y Sinfín-- han subrayado la "calidad" de este torneo, que cuenta con "equipazos", y lo que supone participar en el evento de cara a su preparación para la temporada.

Por su parte, el presidente de la Federación Cántabra de Balonmano ha agradecido al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Santander su apoyo al torneo y, a su vez, la alcaldesa y la directora general de Deporte han hecho lo propio con la Federación por impulsar este tipo de competiciones en Santander.

Ruiz ha destacado que este torneo tiene cada edición mayor calidad y ha subrayado el compromiso del Gobierno con el deporte y con el balonmano.

E Igual ha invitado a acercarse hasta el Palacio de los Deportes para asistir a este torneo y repetir el "éxito de público" de anteriores ediciones y ha deseado suerte a los participantes, aunque "un poco más" --ha bromeado-- a los dos equipos cántabros, animándoles a llegar a la final.