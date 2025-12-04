Santander acoge este puente una nueva edición del programa 'Viaje a la Navidad Europea', con talleres infantiles

Santander acoge este puente una nueva edición del programa 'Viaje a la Navidad Europea' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá durante el puente de la Constitución --6, 7 y 8 de diciembre-- una nueva edición del programa 'Viaje a la Navidad Europea', que acercará a la capital cántabra las tradiciones y costumbres navideñas de distintos países de la Unión Europea a través de talleres infantiles.

Así, cada uno estará dedicado a un país miembro y en él se elaborará una manualidad relacionada con alguna de sus tradiciones más representativas. Cada día se impartirán tres talleres diferentes, lo que permitirá representar un total de nueve países.

Los talleres, gratuitos y sin necesidad de inscripción previa, se celebrarán simultáneamente en tres ubicaciones próximas entre sí, lo que facilitará que las familias puedan participar en todos ellos en una misma tarde.

En este sentido, y de cara a fomentar la participación, se entregará un pasaporte simbólico que los niños irán sellando a medida que completen cada actividad, generando la sensación de realizar un "auténtico" viaje por Europa.

NUEVE PAÍSES

En esta edición se abordará Eslovaquia, con su tradición de marionetas; Alemania, con sus cascanueces; Países Bajos, para conocer al personaje de 'Sinterklaas'; Polonia, vinculada a la nieve; Portugal, con sus postales navideñas; Chequia, con la tradición del zapato de Nochebuena; Bélgica, con su conocido chocolate; Hungría, a través del personaje "Krampus", y por primera vez España, con su tradicional pandereta navideña.

De este modo, los talleres se desarrollarán de 18.00 a 20.00 horas, el día 6 en la Plaza del Ayuntamiento (Eslovaquia), en la calle Juan de Herrera (Alemania) y en la calle San Francisco (Países Bajos).

En el mismo horario, el domingo 7 Portugal será el protagonista de la plaza Atarazanas, Polonia de la calle Lealtad y Chequia de la calle Isabel II.

Por último, el lunes 8 la plaza Juan Carlos I acogerá el taller dedicado a Hungría, la calle Burgos a España y la alameda de Oviedo a Bélgica.

Ese último día, los niños podrán presentar su pasaporte sellado en el estand de 'Europa a PIE de calle', situado en la calle Burgos y recibir un pequeño obsequio como recompensa.

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha informado que en caso de lluvia, todas las actividades se trasladarán a los soportales de la Plaza Porticada. Asimismo, cualquier alteración del programa será comunicada a través de la cuenta de Instagram @navidadeuropea.

El proyecto, que promueve la diversidad cultural europea y fomenta la participación ciudadana en asuntos europeos, está coordinado por la Oficina Municipal de Fondos y Asuntos Europeos del Ayuntamiento de Santander, y cuenta con la subvención de la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria.