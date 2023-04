Santander acoge esta semana las IX Jornadas Nacionales de Enfermería en Cuidados Paliativos

SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Magdalena de Santander acogerá este jueves y viernes, 20 y 21 de abril, las IX Jornadas Nacionales de Enfermería en Cuidados Paliativos, que pondrán en valor la atención de las emociones.

Bajo el epígrafe 'Cuidando un mar de emociones', el foro, cuya última edición se celebró en 2019, está organizado por la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL) y supone "una oportunidad para el reencuentro" a través de un programa "acorde a las necesidades y dificultades que las enfermeras han vivido durante la pandemia".

Así lo ha indicado en un comunicado la presidenta del comité científico, Encarna Chisbert, quien ha recordado que, en estos años de pandemia, "las barreras, las ausencias, las distancias, las pérdidas impuestas, la incomunicación o la soledad han generado en profesionales y usuarios sentimientos cuya gestión debe aprenderse".

Las emociones "modulan nuestra conducta y es importante reconocerlas, cuidarlas y acompañarlas, tanto las propias como las de aquellas personas a las que atendemos", ha subrayado.

En la misma línea, la presidenta del comité organizador, Ana Manzanas, ha destacado que las jornadas ofrecen "una gran oportunidad para mostrar el acompañamiento y la atención que se proporcionan desde los cuidados paliativos, y que fueron tan necesarios durante la pandemia", cuando la soledad se reveló como uno de los problemas de mayor impacto.

"En cuidados paliativos siempre insistimos en la necesidad de ver a la persona, no ver la enfermedad, sino al ser humano: cómo vive esa experiencia de vida, de enfermedad y cómo lo hace su familia y su entorno. Los seres humanos tenemos un cuerpo, pero estamos llenos de emociones (miedo, sorpresa, alegría, tristeza...) que tienen una función adaptativa a lo que nos rodea. En estos años complicados hemos experimentado todas esas emociones de forma muy intensa. Como enfermeras, hemos cuidado mucho esas emociones, haciendo que los enfermos, sus familias e incluso nuestros compañeros no se sintieran solos, que las personas no fallecieran solas", ha expresado la presidenta de AECPAL, Marisa de la Rica.

En el encuentro se tratarán de forma especial cuestiones como los cuidados del paciente crónico en la comunidad y los dirigidos a las personas en situación de final de vida con enfermedades raras o poco frecuentes, además de temas como la importancia de la investigación enfermera y la difusión de conocimiento para seguir avanzando en el desarrollo de la enfermería en cuidados paliativos.

El programa, que incluye conferencias, mesas de debate y talleres sobre las TIC, el diálogo con niños sobre la muerte, la docencia o el abordaje del dolor complejo, además de la presentación de comunicaciones científicas, busca "crear un espacio donde las enfermeras expertas y noveles puedan compartir y continuar 'Cuidando un mar de emociones'", según Chisbert. Además, se desarrollará una innovadora mesa interactiva y participativa sobre cómo abordar las emociones con inteligencia emocional.

JORNADA ABIERTA A LA POBLACIÓN

Como propuesta previa a las jornadas, en esta edición se ha preparado una sesión dirigida a toda la población con el fin de mostrar los recursos existentes en Cantabria para ayudar y acompañar a las personas con enfermedades avanzadas o que se encuentran al final de la vida y resolver las dudas que planteen los ciudadanos. Será este miércoles 19, a las 19.00 horas, en el Paraninfo de la Magdalena, donde se abrirá un espacio de diálogo a partir de la mesa redonda 'Vida y cuidados paliativos'.

Además, y como novedad en esta edición, se ha impulsado el I Concurso de Relatos Cortos AECPAL, un certamen en el que se han presentado 16 propuestas y que se pone en marcha con el objetivo de estimular la creación literaria basada en la experiencia de las enfermeras de cuidados paliativos.