Santander acogerá el 41º Congreso Mágico Nacional del 24 al 28 de junio - PFC

SANTANDER, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria acogerá el 41º Congreso Mágico Nacional del 24 al 28 de junio, que convertirá a Santander en la capital de la magia en España, "epicentro de la ilusión, el misterio y el arte del asombro".

Así lo han anunciado este lunes el mago Jorge Blass y el propio Raúl Alegría durante la presentación del espectáculo 'Flipar' del ilusionista madrileño, que llegará el 3 de mayo al escenario santanderino de la sala Argenta.

El Congreso ofrecerá conferencias, galas, concursos y momentos de magia "irrepetibles" en una edición que unirá tradición e innovación mágica frente a la bahía de Santander.

Bajo la dirección y producción del mago cántabro Raúl Alegría, en colaboración con la Sociedad Mágica Círculo de Ilusionistas de Cantabria, reunirá a los mejores magos del país, aficionados y artistas internacionales para compartir ilusiones, conocimiento y espectáculo.

PROGRAMACIÓN

En la gala inaugural, que tendrá lugar el 24 de junio, participarán ilusionistas de la talla de Yunke, David Sousa, George Iglesias y Gustavo Raley.

Por su parte, la gala internacional contará con los portugueses David Sousa y Helder Guimarães, el francés Klek Entos, el estadounidense Joaquín Ayala y el japonés Yuli Iwane. El presentador de la misma será Raúl Massana.

En el apartado unipersonal, tendrán su espacio el propio Helder Guimarães, que estrenará su nuevo show, y 'José que soy yo'.

Mientras tanto, en la gala de cerca se subirán al escenario David Stone, 'José que soy yo', Juan Luis Rubiales, Miguel Gómez y Olmac.

También, ofrecerán conferencias Dr. Roch, George Iglesias, Gustavo Raley, Helder Guimarães y Yuki Iwane.

En esta línea, el Congreso contempla 'Magic Talks' a cargo de Joaquín Ayala y Juan Mayoral, así como una dedicada a la vida y obra de Pepe Carrol, que será protagonizada por Amilkar, Miguel Gómez y Justo Thaus.

CONCURSO

Por otra parte, el 'Concurso del Congreso Mágico Nacional', organizado por la Federación Española de Sociedades Mágicas (FESMA), pondrá a competir a 50 magos -está a punto de completar inscripciones- en cuatro categorías: Magia de Escena, Magia de Cerca (Close-Up), Invención o Perfeccionamiento y Oficiosas.

Se entregarán dos grandes premios en las categorías de Escena y De Cerca, así como un primer, segundo y tercer premio en las distintas especialidades.

También se ofrecerán galardones como el Premio Gran Ovación a una persona, entidad o compañía que haya destacado extraordinariamente en pro del ilusionismo desde la entrega anterior; y el Premio Alfredo Florensa a la Divulgación Mágica.

El jurado lo formarán el propio Jorge Blass, Luis Olmedo, Luis Otero, Miguel Ajo, Vicente Canuto y Xavier Tapias.

'FLIPAR'

Por su lado, 'Flipar' tendrá lugar el 3 de mayo, a las 19.00 horas, en la sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria y su creador, Jorge Blass, ha asegurado que es el espectáculo de ilusionismo del que está "más orgulloso" por su carácter "innovador".

De la mano de Raúl Alegría Producciones, pondrá en escena desapariciones, teletransportaciones e ilusiones en un reto artístico con el que se marca el objetivo de que los espectadores "no pierdan su capacidad de asombro, sus ganas de flipar".

Entre otras cosas, la apertura desarrollará 27 efectos de magia en cinco minutos iniciales de teatro musical. Además, en otro momento de este show interactivo hará invisible a un espectador aleatorio.

Asimismo, ofrece más de diez ilusiones inéditas, en las que Jorge y su equipo de ingenieros, técnicos y ayudantes han trabajado durante dos años.

'Flipar' ganó el premio Teatres Barcelona al mejor espectáculo de magia en 2025.

JORGE BLASS

Jorge Blass es un referente en la magia mundial, que con 19 años ganó la Varita de Oro de Monte Carlo. En 2024, recibió el premio a Mago de Escena del Año por la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood, considerado el Oscar de la magia.

El mago madrileño también ha recibido el reconocimiento de iconos del ilusionismo como David Copperfield o Penn & Teller.

Asimismo, es fundador y director del Festival Internacional de Magia de Madrid en el Circo Price durante sus 16 ediciones, ha sido director de programas de magia en cadenas de televisión nacional ('Nada x aquí' o 'Por Arte de Magia'), y colaborador habitual en radio y televisión.