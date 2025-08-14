Santander aconseja usar el transporte público ante la confluencia de eventos el sábado en El Sardinero

Archivo - Tráfico en El Sardinero - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, a través de la Concejalía de Protección Ciudadana, ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana para evitar colapsos de tráfico este próximo sábado, 16 de agosto, en El Sardinero ante la confluencia de varios eventos en la misma franja horaria en la zona.

Y es que por la tarde coinciden el partido de fútbol que el Racing disputa contra el Castellón, el espectáculo que el cómico Juan Dávila ofrece en el circo Quimera y el Festival Intercultural en los aparcamientos de los Campos de Sport.

"Todo ello, unido al elevado tránsito de vehículos habitual en plena jornada de playa, hace que puedan producirse aglomeraciones muy elevadas de tráfico en la zona", ha advertido el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo.

A través de un comunicado ha aconsejado a los ciudadanos que utilicen el transporte público para desplazarse a estos eventos o que planifiquen los desplazamientos con suficiente antelación con el fin de evitar colapsos en momentos puntuales de la tarde del sábado.

Castillo ha agradecido la colaboración de todos, y ha lamentado las posibles molestias que se puedan originar.