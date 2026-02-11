Santander activa esta tarde el dispositivo preventivo por temporal en la costa

Archivo - Olas en Santander - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander activará esta tarde el dispositivo preventivo por temporal marítimo, a la vista de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de aviso naranja (peligro importante) por fenómenos costeros adversos en el litoral, a partir de las 20.00 horas.

La previsión es de mar combinada del oeste o noroeste, con olas de 5 a 8 metros, y viento de componente oeste 62 a 74 km/h (fuerza 8), ocasionalmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9).

Siguiendo los protocolos establecidos, el Ayuntamiento de Santander desplegará las medidas preventivas habituales, que comprenden el cierre al tráfico y a peatones del tramo final de la avenida Manuel García Lago y del minizoo de La Magdalena.

El dispositivo se adaptará a la evolución del temporal durante los próximos días y ha hecho un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos, para que eviten acercarse a zonas expuesta al oleaje independientemente de que se encuentren balizadas o no, ha informado el Ayuntamiento.