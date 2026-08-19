Santander acumula siete noches tropicales consecutivas al no bajar de 20ºC

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SANTANDER, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de Santander, situada en Cueto, acumula siete noches tropicales consecutivas al no bajar de los 20 grados centígrados (ºC) desde el 12 de agosto, día del eclipse solar total.

Durante la última semana, Santander alcanzó la mínima más alta el día 13 (22,5ºC) y la más baja el 16 (20,6ºC). Mientras tanto, la máxima más alta fue el día 12 (26,7ºC) y la menos alta el 16 (24,1ºC).

En una publicación en su perfil de la red social X, la Delegación de la AEMET en Cantabria ha indicado que las temperaturas mínimas han sido muy elevadas durante la última semana.

En esta línea, se han registrado numerosas noches tropicales en las estaciones del litoral cántabro.

Por ejemplo, esta pasada noche ha sido la única en la que han bajado de los 20ºC Castro Urdiales, con 19,6ºC; San Vicente de la Barquera, con 19,1ºC; y Treto (Bárcena de Cicero), con 18,6ºC.