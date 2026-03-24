Santander adjudica la primera fase de la mejora de la cubierta de los Campos de Sport

Archivo - Cubierta Campos de Sport de El Sardinero. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana la adjudicación de dos contratos relacionados con la primera fase de la mejora de la cubierta de los Campos de Sport de El Sardinero, de forma que GFA2 Arquitectos asumirá la dirección de obra, por 40.225 euros, y Apave Inspection Spain la coordinación en materia de seguridad y salud, por 12.498 euros. Además, ha licitado la asistencia técnica de los trabajos.

Así, el Ayuntamiento de Santander ha dado un nuevo paso para uno de los proyectos más importantes del convenio firmado en 2022 con el Racing, que cuenta con un presupuesto de 1,7 millones y 17 meses de ejecución, ha informado el Consistorio.

La primera fase del proyecto -realizado por los arquitectos Daniel Jáuregui y Héctor Uxmal- abordará la esquina suroeste, la más deteriorada del estado, y se dejará un tiempo de espera para validar la solución, tal y como acordaron el Ayuntamiento y el Real Racing Club.

De esta forma, si el resultado es satisfactorio, continuará con el resto del estadio por el mismo método constructivo. La licitación contempla toda la intervención, incluyendo el periodo de prueba.

En este sentido, las actuaciones se centrarán en solucionar las filtraciones desde las juntas de la cobertura con las costillas y la absorción de agua por el hormigón armado. Para ello se recubrirán las costillas de hormigón armado así como las chapas plegadas que forman las juntas entre las costillas y la chapa con bandejas de composite, incluyendo la zona que queda vista en las fachadas.

Se trata de proteger las costillas y las juntas de forma que cada costilla se envolverá con dos piezas como las que cubren las juntas actuales por completo, más dos bandejas laterales y otra sobre la testa.

Esta actuación requiere trabajos previos, como la limpieza de las costillas o la recolocación de parte del cableado. En cuanto a la cobertura de chapa, se realizará un mantenimiento de remaches, sellados y roturas. Además, se limpiarán y desatascarán los pesebrones.

En total, la obra se plantea en seis fases. Esta primera tendrá lugar en la esquina suroeste, que incluye las cinco costillas dispuestas en abanico en la curva, la costilla doble que forma el desnivel que asciende a la cubierta de la tribuna y las dos costillas siguientes que definen los dos primeros tramos de la cubierta de la tribuna.

Antes o durante esta fase, se llevarán a cabo los trabajos de reordenación de la instalación de iluminación en toda la cubierta. Se plantea como un ensayo de la solución final, por lo que se prevé que la obra se detenga hasta que las lluvias la pongan a prueba. Entonces, se observará el resultado tanto desde la cubierta como desde la grada.

A partir de la segunda fase se acometerá el resto de la cubierta, una vez verificada la eficacia de la solución para evitar las patologías y en particular las filtraciones a las gradas.