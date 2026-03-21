Santander admite 16 aspirantes para el proceso selectivo de una plaza de ayudante de museos

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SANTANDER 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 aspirantes han sido admitidos para participar en el proceso selectivo para la cobertura de una plaza de ayudante de museos, que el Ayuntamiento de Santander iniciará el próximo 17 de abril.

Esta plaza pertenece a la escala de Administración Especial, subescala técnica y el proceso se desarrollará mediante el sistema de oposición libre, ha informado el Consistorio.

Según ha avanzado el concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla, responde al objetivo municipal de seguir impulsando la gestión, conservación y difusión del patrimonio cultural de la ciudad.

Las pruebas comenzarán a las 16.00 horas en el Centro de Formación Municipal (CEFEM), ubicado en el Barrio Pesquero. Constará de tres ejercicios, todos ellos de carácter eliminatorio.

El primero consistirá en resolver por escrito de supuestos prácticos relacionados con la catalogación de obras artísticas, la conservación o la gestión museológica y patrimonial. El segundo implicará desarrollar por escrito dos temas elegidos entre tres extraídos al azar del programa específico, valorándose los conocimientos, la claridad y la capacidad de síntesis. Y el tercero será un cuestionario tipo test de cien preguntas, basado en la parte general del programa.

El responsable municipal ha destacado la importancia de este proceso para reforzar los recursos humanos en el ámbito cultural y garantizar una adecuada puesta en valor del patrimonio museístico municipal.