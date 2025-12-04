Santander amanece con rachas de viento de 90 km/h, de las más fuertes del país

Santander - APS

Santander ha registrado a primera hora de esta mañana rachas de viento de 90 kilómetros por hora, las sextas más fuertes del país en lo que va de jueves, mientras que han superado los 70 km/h en Coriscao, San Vicente de la Barquera, Tresviso y Torrelavega, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por otro lado, Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, figura entre los puntos de España donde se han anotado temperaturas más bajas en lo que va de día, concretamente -5,8 grados a las 8.40 de la mañana, la sexta más gélida.

Aunque fuera del ránking nacional, también han registrado esta medianoche temperaturas bajo cero otros puntos de Cantabria, como Coriscao, en Picos de Europa, con -1,5ºC, o Alto Campoo (-1,1ºC).