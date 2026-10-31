Santander amplía en 420.000 euros la partida de ayudas para situaciones de emergencia social

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SANTANDER 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Santander ha aprobado la ampliación de la partida para la concesión de prestaciones económicas para situaciones de emergencia social en 420.000 euros, que se suman así a los 850.000 euros ya concedidos en lo que va de año.

En un comunicado, la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, ha explicado que estas prestaciones económicas municipales para situaciones de emergencia social tienen como finalidad prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y están dirigidas a personas individuales o unidades perceptoras en las que concurran factores de riesgo.

Entre estas necesidades, se encuentran los gastos para productos básicos, como alimentación, productos de higiene doméstica y personal, ropa y calzado; salud, vivienda y atención a la infancia.

En este sentido, se consideran prestaciones económicas para situaciones de emergencia social a aquellas de pago no periódico, carácter extraordinario, y en su caso complementario, concedidas a personas y unidades preceptoras a las que sobrevengan imprevistos excepcionales que deben ser atendidos con inmediatez por afectar a la cobertura de sus necesidades básicas ante situaciones de dificultad social o desventaja económica, dirigidas a procurar mayor autonomía y evitar que puedan derivar en problemas de exclusión.

La concesión de las subvenciones económicas se lleva a cabo a través de un procedimiento de concurrencia competitiva y las solicitudes recibidas son estudiadas por una comisión técnica de valoración y seguimiento de las prestaciones que, en último lugar, decide la concesión o denegación de la misma.

El plazo para solicitar las ayudas se extiende hasta el 31 de diciembre y este año la decisión de su ampliación se establece tras agotarse la partida inicial consignada de 400.000 euros.