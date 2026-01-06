Santander aprueba ayudas por 216.000 euros para mejora y ampliación de instalaciones de suministro de agua

Archivo - Calle de Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado la convocatoria anual de ayudas para la mejora y ampliación de instalaciones interiores de suministro de agua, a la que se destina un presupuesto de unos 216.000 euros.

De esta convocatoria pueden beneficiarse las comunidades de propietarios y particulares cuyas instalaciones interiores de suministro de agua o redes de distribución se encuentren en la necesidad de renovación, ha informado en un comunicado el Ayuntamiento.

Así, se pueden abordar distintos tipos de obras de reforma o renovación: de redes interiores de distribución, columnas o montantes, depósitos de agua, grupos de presión particulares, etc...

Las ayudas alcanzan hasta el 80 por ciento del presupuesto de ejecución por contrata de la obra, (con un importe máximo de 40.000 euros de ayuda), y financian además el 80% del proyecto técnico que los solicitantes deben presentar.

Quienes deseen acogerse a estas ayudas podrán presentar sus solicitudes, cuyo impreso puede recogerse en las oficinas de Pronillo del Servicio de Aguas, junto al proyecto técnico correspondiente y el Informe de Evaluación del Edificio en el plazo de dos meses desde que se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha enmarcado estas ayudas en el "esfuerzo del Ayuntamiento para promover acciones que aportan una utilidad directa en la vida diaria de los vecinos". "En este caso, les facilitamos ayuda para que renueven infraestructuras básicas", ha indicado.