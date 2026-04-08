Santander aprueba las bases para subvencionar la contratación de personas con discapacidad

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SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha aprobado las bases para subvencionar el fomento de la contratación de personas con discapacidad.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles las bases del programa 'Santander te apoya' que tiene como fin mejorar la empleabilidad y la autonomía personal y económica de las personas con discapacidad, mediante su contratación en entidades sociales.

En este sentido, la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, ha reiterado la apuesta del Consistorio por la promoción de proyectos que estimulen la inclusión, participación y normalización de todos los ciudadanos.

Tal y como publica el BOC, los requisitos de las entidades beneficiarias serán, entre otros, carecer de ánimo de lucro y tener sede abierta en Santander; que su objeto social, fines estatutarios o actividad principal, esté directamente relacionada con la atención, inclusión, apoyo o promoción de las personas con discapacidad.

Además, la asociación debe estar inscrita en el registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de Cantabria y en el registro municipal de Entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Santander, con al menos un año de antigüedad en la fecha de presentación de la solicitud, salvo aquellos casos en los que, por la propia naturaleza de la entidad, no tenga obligación; y contar con recursos humanos, económicos y materiales que garanticen la sostenibilidad de la entidad.

Las solicitudes se dirigirán a la Concejalía de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad, y se presentarán de acuerdo con el artículo 15 de la Ordenanza General de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Santander. El plazo de solicitud será establecido anualmente en cada convocatoria.

'Santander te apoya' es un programa enmarcado en el Pacto Territorial para el Empleo que tiene como objetivo impulsar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad, mejorar su formación y adaptación al entorno laboral y su integración en la sociedad.

Gancedo ha reiterado la apuesta del Consistorio por la promoción de proyectos que estimulen la inclusión, participación y normalización de todos los ciudadanos y ha asegurado que este programa forma parte del compromiso permanente que el Consistorio mantiene con las personas con discapacidad y que incluye de manera transversal a todas las áreas de Gobierno, a través de diferentes actuaciones.

El Ayuntamiento ya participa activamente en la ejecución de iniciativas y proyectos facilitando los medios necesarios para la adaptación de las personas al entorno laboral, colaborando con la impartición de formación específica y adecuada al perfil de las personas.